Ostschweizer Cup: Kirchberg und Wattwil Bunt sind eine Runde weiter Viertligist Kirchberg schlägt das oberklassige Fortuna SG trotz zwischenzeitlichem Rückstand spektakulär mit 7:4 – Wattwil Bunt setzt sich in Arbon im Elfmeterschiessen durch.

Der ehemalige Wattwiler Ciro Marino (am Ball) erzielte für Fortuna SG das zwischenzeitliche 2:2. Noch besser machte es Patrice Müller (Nummer 23), der für Kirchberg in der Schlussphase das sechste und siebte Tor schoss. Bild: Beat Lanzendorfer

Was für ein Auftakt zur neuen Fussballsaison, nachdem der Ball während Monaten nicht gerollt ist. Viertligist Kirchberg bezwingt im Cup Drittligist Fortuna SG in einem begeisternden Spiel mit 7:4.

Nun empfangen die Alttoggenburger in der zweiten Vorrunde des Ostschweizer Cups am kommenden Samstag mit Neckertal-Degersheim erneut einen Drittligisten, der in der Startrunde ein Freilos einzog.

Kirchberg gibt vom Anpfiff weg Vollgas

Es war in zweierlei Hinsicht ein heisser Auftakt zur Fussballsaison 2020/21. Die Temperaturen erreichten Werte über der 30-Grad-Marke und was die Anhänger der Einheimischen zu sehen bekamen, war ebenso heiss.

Kirchberg gab von Anfang an Vollgas und erzielte durch Keller schon nach vier Minuten das 1:0. Das Hochgefühl dauerte aber keine zwei Minuten, dann glich Shala zum 1:1 aus. Davon liess sich Kirchberg aber wenig beeindrucken und ging durch Patrick Schönenberger noch im Verlaufe der Startphase wiederum in Führung.

Ciro Marino markiert den Ausgleich

Als der ehemalige Wattwiler Ciro Marino kurz nach Ablauf einer halben Stunde den erneuten Ausgleich markierte, waren die Gäste davon überzeugt, das Spiel in die für sie richtigen Bahnen lenken zu können. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als der mittlerweile 43-jährige Christian Städler Fortuna kurz vor dem Pausenpfiff in Führung schoss. Dazwischen wurde Ramon Kuhn ein Treffer aberkannt, weil er angeblich im Abseits stand.

Was nach dem Seitenwechsel abging, lässt die Hoffnung aufkommen, dass Kirchberg auch in der Meisterschaft ein gewichtiges Wort mitreden wird. Die Mannschaft konnte nicht nur kämpferisch überzeugen, sie setzte auch spielerisch einige Glanzpunkte. Erleichternd kam sicherlich hinzu, «dass ich heute meine praktisch komplette Hintermannschaft ersetzen musste», sagte Fortuna-Trainer Dino De Luca nach Spielschluss.

Ihn, der letzte Saison noch die zweite Bazenheider Mannschaft betreute, erwarte nach eigener Aussage viel Arbeit. «Der Verein ist aber hervorragend geführt und meine ersten Eindrücke nach den wenigen Wochen, in denen ich die Mannschaft trainiere, sind positiv.»

Müller schliesst zwei Konter erfolgreich ab

Den Ausgleich bewerkstelligte Widmer acht Minuten nach Wiederbeginn. Auf die dritte Kirchberger Führung, für die Ciccarelli besorgt war, wussten die Gäste durch Demirci erneut ein Antwort. Dann begann die Schlussphase, in der Patrice Müller definitiv nicht mehr zu bremsen war.

Vorerst war es aber Zweifel, der auf Vorarbeit von Ress den fünften Kirchberger Treffer schoss. Als Müller durch zwei Konter – beide Male hatte der starke Lang seine Füsse im Spiel – das Skore auf 7:4 ausbaute, hatten die Gäste definitiv keine Antwort mehr auf Lager.

Trainer Esposito nicht vollends zufrieden

«Die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen, da haben wir aus meiner Sicht keine gute Leistung abgeliefert», sagte ein selbstkritischer Domenico Esposito, Trainer der Kirchberger. «Im zweiten Umgang haben wir aber gezeigt, wo wir hinwollen, wobei uns sicherlich entgegengekommen ist, dass der gegnerischen Defensive viele Fehler unterlaufen sind.»

Gefreut hätte ihn aber auch die spielerische Vorstellung seines Teams: «Wir haben wenig Respekt gezeigt und den Gegner frühzeitig angegriffen, das war nach dem Seitenwechsel spielentscheidend.»

Enttäuscht, aber gefasst zeigte sich Ciro Marino: «Klar hätte ich heute gerne gewonnen, wir sind aber daran, uns zu finden, das braucht halt noch etwas Zeit und Geduld.»