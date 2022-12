Ortsbild Ein Dorf putzt sich heraus: Rege Bautätigkeit an der Scherbstrasse Mit verschiedenen Bau- und Sanierungsprojekten entlang seiner Hauptverkehrsachse wird das Dorfbild von Hemberg nachhaltig aufgewertet.

Das Gubserhaus, links vom Restaurant Löwen, soll grundsaniert werden. Bild: Urs M. Hemm (15. 12. 2022)

Wer in Hemberg vom Dorfplatz in Richtung katholische Kirche fährt, dem werden sofort einige bauliche Veränderungen an verschiedenen Gebäuden auffallen. Zum Teil sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange, zum Teil sind sie, insbesondere verschiedene Sanierungsmassnahmen an Fassaden, bereits abgeschlossen. Was allen Massnahmen gemein ist: Die Planung bedurfte eingehender Abklärungen mit dem Ortsbild- und Heimatschutz, um die Baubewilligung erhalten zu können.

Prägendes Gebäude an zentraler Lage

Für das Ortsbild von nationaler Bedeutung seien die Sanierung und der Umbau des Gubserhauses. «In Richtung Scherb rechter Hand gleich nach dem Restaurant Löwen gelegen, ist das Gubserhaus ein prägendes Gebäude in zentraler Lage in der gegen Osten gerichteten Häuserzeile des Gratdorfes», führt Cornel Schmid, Ratsschreiber der Gemeinde Hemberg, aus.

Cornel Schmid, Ratsschreiber Gemeinde Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Bereits abgebrochen ist dort das sogenannte Kolonialhaus, ein Anbau im hinteren Teil des Gebäudes, welcher früher als Militärunterkunft und der zuletzt während des Bergrennens jeweils von der Rennleitung als Zentrale genutzt wurde. «Als Ersatz soll dort ein feingliedrig gestalteter Holz-Annexbau entstehen. Derweil soll das Gubserhaus selbst umfassend saniert werden und mit dem Anbau werden drei moderne Wohnungen realisiert», führt Cornel Schmid aus.

Beim alten Gemeindehaus gleich daneben wurde auf der Westseite die Fassade mit einem neuen Bretterschirm versehen. Beim Gebäude direkt nach dem alten Gemeindehaus wurde die Fassade zur Scherbstrasse hin neu gemalt, die Fassade des hinteren Gebäudeteils indes neu geschindelt. Zudem wurden im Dachgeschoss zwei kleine Lukarnen eingebaut.

Gegenüber dem alten katholischen Pfarrhaus im Oberdorf wurden zudem die Süd- und Westseite der dortigen Wohnhausfassade denkmalpflegekonform und in traditioneller Art mit Holzschindeln ausgeführt.

Neue Wohnungen, neue Zimmer

Ein grosses Bauprojekt war der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 15 Wohnungen auf dem Sonnenacker im Oberdorf. Zur Realisierung dieses Projekt mussten zwei grössere hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Einstellhallen weichen.

Die Arbeiten beim Missionshaus sind noch nicht abgeschlossen. Bild: Urs M. Hemm (15. 12. 2022)

Noch mitten in der Bauphase hingegen befinden sich die Gesamterneuerung und der Erweiterungsbau beim Missionshaus Alpenblick. Dort entstehen in einem Neubau 13 Zimmer mit Nasszellen. Zudem werden im Altbau gemeinsame Funktionsbereiche wie der Empfang, der Aufenthaltsraum, der Speisesaal, die Küche, die Cafeteria sowie das Spielzimmer für die Kinder dem grösseren Gästeaufkommen entsprechend vergrössert und modernisiert.

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg. Bild: Simon Dudle

Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Hemberg, sagte Anfang Jahr: «Alle Bauprojekte werden in der bestehenden Siedlungsfläche realisiert, was eine wünschenswerte und wertvolle Entwicklung des bebauten Raumes bedeutet.» Dies sei ganz im Sinne der vom Stimmvolk genehmigten Raumordnung, welche eine Innenentwicklung mit Nutzung der bestehenden Siedlungsfläche vorsehe.

Speziell hervorzuheben sei, dass alle Projekte in enger Abstimmung mit dem Ortsbild- und Heimatschutz realisiert würden, damit der einmalige Charakter des Strassenzuges vom Dorf in Richtung Scherb erhalten bleibe und durch die Baumassnahmen sogar aufgewertet werde.