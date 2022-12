Orientierungslauf Nach dem Erfolg des Toggenburger OL-Weekends: Das plant die OL Regio Wil in den kommenden Jahren Im vergangenen September organisierte die OL Regio Wil auf der Wolzenalp und auf der Sellamatt ein Orientierungslauf-Wochenende mit rund 2000 Teilnehmenden. Der Erfolg bestärkte das Organisationskomitee, weitere Grossanlässe ins Auge zu fassen.

Der Alpabzug nach Krummenau wurde extra früher gestartet, damit sich die Zwei- und Vierbeiner nicht in die Quere kommen. Bild: PD

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Trotzdem zeichnet sich ab, dass das OL-Weekend im September der OL Regio Wil im Obertoggenburg auch finanziell ein Erfolg wird.

Beim Publikumsaufmarsch sowie bei der Anzahl OL-Läuferinnen und OL-Läufer hat Anita Rüegg, Präsidentin der OL Regio Wil, schon vor drei Monaten ein positives Fazit gezogen.

Knapp 2000 Gäste im Obertoggenburg

Die 2000 Teilnehmenden hätten der Region eine schöne Wertschöpfung gebracht. Sie haben sich auch in den sozialen Medien positiv über die Gegend am Fuss der Churfirsten geäussert. Rüegg sagt:

Anita Rüegg, Präsidentin OL Regio Wil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben im Vorfeld mit den Behörden, den Landbesitzern und Bergbauern alles so aufgegleist, dass sich unsere Gäste hier wohlfühlen können.»

Als Beispiel erwähnt sie den Alpabzug nach Krummenau, der früher gestartet wurde, damit sich die Zwei- und Vierbeiner beim Toggenburger OL auf der Wolzenalp am 12. September im Zielgelände nicht gegenseitig auf den Füssen herumtrampeln. «Wir sind dankbar, dass uns alle unterstützt haben und uns niemand Steine in den Weg gelegt hat», sagt Rüegg, die dem Verein seit knapp zwei Jahren als Präsidentin vorsteht.

Finanziell zeichnet sich ein Erfolg ab

Zum Rechnungsergebnis möchte sich die 49-Jährige noch nicht äussern. Nur so viel: «Im kommenden Jahr werden wir über Auffahrt mit rund 50 bis 70 Mitgliedern ein OL-Trainingslager durchführen zur Vorbereitung auf die ‹Swiss O Week› im Sommer in Flims/Laax. Weil sich beim OL-Weekend ein Gewinn abzeichnet, wird der Verein einen Teil der Kosten übernehmen.» Die Mitglieder der OL Regio Wil hätten sich dies verdient, weil das OL-Weekend nur dank vieler geleisteter Fronstunden überhaupt möglich war.

Und dann haben die Orientierungsläufer auch in der Zukunft einen klaren Weg vor Augen. Im nächsten Jahr soll in Nesslau ein Orientierungslauf für Einsteigerinnen und Einsteiger stattfinden. Im September 2024 wird erneut auf der Sellamatt ein regionaler OL geplant, in dem die für das OL-Weekend angefertigte Karte angewendet wird. Dazu Rüegg: «Es wäre schade, wenn wir die Karte nur einmal gebrauchen würden.»

Zu guter Letzt plant die OL Regio Wil den nächsten Grossanlass. 2025 soll im Toggenburg ein nationales Sprint-Wochenende im urbanen Gelände durchgeführt werden. Das Projekt wurde beim Schweizerischen OL-Verband eingereicht. Sobald die Bewilligung vorliegt, werden die Gespräche mit den Verantwortlichen der möglichen Dörfer im unteren Toggenburg gesucht. «Wir durften der OL-Szene das Toggenburg im schönsten Licht präsentieren, das möchten wir auch in Zukunft tun», sagt Rüegg.