Openair Wildhaus: Heisser Schlager-Samstag mit Abkühlung Der Schlager Samstag am OpenAir Wildhaus brachte viele heisse Rhythmen und eine ungewollte Abkühlung. Das Publikum war begeistert und feierte bis in die frühen Morgenstunden. Christiana Sutter

Viele Besucher warfen sich für das Openair Wildhaus in Schale. (Bild: Christiana Sutter) Der Samstag war dem Schlager gewidmet. Unter anderem mit DJ Ötzi. (Bild: Christiana Sutter) Michelle trat am Samstag auf. (Bild: Christiana Sutter) Ebenfalls am Samstag auf der Bühne: Oesch's die Dritten. (Bild: Christiana Sutter) Viel Publikum fand auch am Samstag den Weg nach Wildhaus. (Bild: Christiana Sutter) Das Wetter zeigte sich am Samstag zwischendurch von der bedrohlichen Seite, wie hier beim Auftritt der Band mit dem fast schon ironisch anmutenden Namen Lichtblick. (Bild: Christiana Sutter) Auf das Wetter waren die Besucher jedoch gut vorbereitet. (Bild: Christiana Sutter) Die Party dauerte bis in die Nacht. (Bild: Christiana Sutter) Der Schlager-Samstag am Openair Wildhaus in Bildern

Ein weiterer heisser Sommertag auf der Munzenrietbühne in Wildhaus war für das siebte Schlagerfestival mit viel Musik und Partystimmung angesagt. Die Besucher kamen am Samstag nach dem Mittag in Scharen, gekleidet in Dirndl und Lederhosen. Nachdem am Freitag noch Rock im Zentrum gestanden hatte, gehörte die Bühne nun dem Schlager.

Punkt 14 Uhr ertönten die ersten Takte des Seestern Quintetts. Vor der Bühne wurde getanzt und gesungen bis sich kurz vor 16 Uhr der Himmel verdunkelte und sich ein Gewitter anbahnte.

Starkregen und Windböen fegten über das Festgelände. Innert weniger Minuten verkrochen sich die Besucher in die Zelte und suchten Schutz. Das Festival war für rund eine Stunde unterbrochen. Das konnte der Stimmung aber nichts anhaben. Kurz nach 17 Uhr kam die Sonne wieder hervor, die Wolken verzogen sich und die Besucher krochen aus den Zelten und machten da weiter, wo sie vor kurzem unterbrochen wurden - feiern, singen und tanzen. Es gab keine Verletzten nur ein paar Abschrankungen und Zelte vielen dem Wind zum Opfer.

Partystimmung bis zum Schluss

Marco Knittel führte durch das Programm (Bild: Christiana Sutter)

Durch das abwechslungsreiche Programm führte der Entertainer und Bauchredner Marco Knittel mit seiner Puppe Rudy. Die Männer der Berge, die Dorfrocker und Trenkwalder heizten die Besucher an. Nebst Fantasy, Nockalm und den Zillertaler Haderlumpen animierten die vier Girls der Gruppe Lichtblick die Besucher. Für volkstümliche Töne am Schlager Openair sorgten Oesch’s die Dritten.

Die Familie Oesch überzeugte mit Virtuosität an den Instrumenten und Melanie Oesch begeisterte die vielen angereisten Fans mit ihren Jodelkünsten. Für eine weibliche Note im Programm sorgte Michelle. Mit ihrem Auftritt heizte sie die rund 4000 Besucher auf. Dann endlich, um elf Uhr trat der langersehnte DJ Ötzi auf die Bühne. Die Besucher tobten. Es wurde gesungen, geklatscht und gehüpft. DJ Ötzi weiss die Menschen zu begeistern.

Auf ihn hatten viele gewartet: DJ Ötzi. (Bild: Chiristian Sutter)

Es geht weiter in Wildhaus

Die Organisation des siebten Wildhauser Openairs überzeugte. Abwechslungsreiche Verpflegungsmöglichkeiten für alle Geschmäcker waren vorhanden. Die Zelte boten für Sonnenschein Schatten und für Regen einen Unterstand. Köbi Bleiker, langjähriger Mitorganisator des Festivals sagte, dass er und Bruno Forster das diesjährige Konzept weiterführen werden, «Classic Rock am Freitag und Schlager am Samstag».

Wobei erst Ende August definitiv entschieden werde, wie es weitergehe. Die Besucherzahl dürfe natürlich immer besser sein, «aber wir sind zufrieden».