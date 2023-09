Open-Air-Kunst Eine Wanderausstellung richtet sich auf «Helgoland» ein, um Toggenburger Kulturland in wahrsten Sinne des Wortes weiter zu kultivieren Die Insel bei Neu St.Johann wird ab dem 8. September zum temporären Ausstellungsraum. Vor der Vernissage spricht ein Vorstandsmitglied von Kunsthalle(n) Toggenburg über das Ausstellungs-Konzept – und über mögliche Vorteile von Vandalismus.

Nik Fischer vom Verein Kunsthalle(n) Toggenburg auf der Thur-Insel Helgoland, wo die diesjährige Wanderausstellung «Arthur #17: 1808m2» durchgeführt wird. Bild: Sascha Erni

Nik Fischer blickt auf einen sandigen Uferabschnitt der Flussinsel Helgoland. Dort stand bis vor wenigen Wochen ein Kunstwerk des Lichtensteigers Hanes Sturzenegger, das an der kommenden Ausstellung des Vereins Kunsthalle(n) Toggenburg hätte gezeigt werden sollen. «Eigentlich ein Glücksfall, dass es die Vandalen so früh zerstört haben», sagt Fischer. Dann lacht er. «Das Hochwasser der Thur hätte es sonst weggespült.»

Die Kunstinstallation «Bleibe» wurde Mitte August von Vandalen zerstört. Bild: Hanes Sturzenegger

«Dank» des Vandalenakts habe Sturzenegger doch noch genug Zeit erhalten, vor der Vernissage der Wanderausstellung «Arthur #17: 1808 m2» ein neues Exponat zu erstellen. Ab Freitag zeigen zehn Künstlerinnen und neun Künstler gesamthaft zwölf Projekte. Die Freiluft-Ausstellung auf der Thur-Insel ist bis zum 24. September rund um die Uhr frei zugänglich.

Natur ist auch Ausstellungsraum

Nik Fischer ist Vorstandsmitglied von Kunsthalle(n) Toggenburg. Bild: Sascha Erni

Nachdem die letzte Arthur-Ausstellung in der Propstei St.Peterzell stattfand, hätte der Verein dieses Jahr ins Freie, in die Natur gehen wollen, erzählt Nik Fischer. Er ist Kulturvermittler und Vorstandsmitglied der Kunsthalle(n) Toggenburg und führt vor der Vernissage über die Insel. Diese gehört zum «Johanneum» in Neu St.Johann. «Die Insel ist Teil der Natur, aber von Menschenhand angepasst, Kulturland also», sagt er. «Sie kann nun von uns noch weiter kultiviert werden.»

Die Ausschreibung für die Wanderausstellung sei breiter gestreut worden als diejenigen der Jahre zuvor, sagt Nik Fischer. An die Kunstschaffenden gab es zwei Hauptvorgaben: Sie mussten sich mit der Region und dem Ausstellungsort auseinandersetzen. Und sie mussten Kooperationen eingehen, wie auch immer diese gelagert sein sollten. Der Begriff sei absichtlich weit gefasst gewesen, erklärt Fischer.

Es entstanden ungewöhnliche Kooperationen

«Wir waren überrascht, wie viele Projekteingaben tatsächlich die Kooperation mit anderen Künstlerinnen und Künstlern suchten», berichtet Fischer, während er auf der Flussinsel von einer Ausstellungsposition zur nächsten schreitet. Hütte, Kapelle, Feuerstelle, aber auch die Thur, alles könnte «kultiviert» werden. Als Beispiel zeigt Fischer auf ein Gebüsch am Flussufer, wo Rebecca Koellner aus Konstanz zusammen mit Claudia Zimmer aus Wetzikon die Natur selbst zum Kunstobjekt macht.

Rebecca Koellner und Claudia Zimmer: «Der Fluss nimmt uns mit», Flachrelief aus Baumschutzmaterial (2023). Bild: Sascha Erni

Andere Kunstschaffende hätten den Begriff im übertragenen Sinne interpretiert, sagt Nik Fischer. Die Wiler Strickkünstlerin Madame Tricot etwa spannt mit ihrem «Zauberpilz Psilocybe Tricotii» zusammen. Sonja Rüegg, Künstlerin aus Ebnat-Kappel und Kuratorin der Kunsthalle Wil, kollaboriert mit einer ihrer eigenen, früheren Arthur-Installationen. Und der eingangs erwähnte Hanes Sturzenegger? Seine Zusammenarbeit geschieht mit lokalen Mikroorganismen.

Kunstschaffende kommen zur Vernissage

«Viele Künstlerinnen und Künstler werden an der Vernissage vom Freitag vor Ort sein und für Gespräche zur Verfügung stehen», freut sich Nik Fischer. Er tritt auf die Wiese zwischen Kapelle und Spielplatz, praktisch der Mittelpunkt von «Helgoland». Hier kommt die Installation «Eirad» von Simon Kindle und Vincent Hofmann hin. Die beiden schufen ein begehbares Hamsterrad in Form eines Eis – aus Sicherheitsgründen wird es aber nur an der Vernissage tatsächlich begehbar sein, ergänzt Fischer.

Das Eirad stelle die geografisch weitreichendste Kollaboration dar, erzählt er. Denn bisher stand es in Rotterdam, einem Nordseehafen, und wird zur Ausstellung mit grossem Aufwand ins Toggenburg transportiert. In der Nordsee befindet sich auch das Original-Helgoland. «Das Eirad wandert also beinahe von Helgoland nach Helgoland», sagt Fischer, und lacht.

Später, auf dem Rückweg zum Bahnhof Nesslau-Neu St.Johann kommt die Frage auf: Ist schon abzuschätzen, wohin die Wanderausstellung im Anschluss an «Arthur #17: 1808 m2» weiterziehen wird? Nik Fischer denkt nach. «Zu viel wollen wir noch nicht verraten, aber klar ist: Auch nächstes Jahr wird es wieder eine Ausstellung geben, wieder an einem anderen Ort.»