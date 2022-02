Olympia Inside Skirennen: Eine Kleinstkamera liefert unvergessliche Bilder Pascal Schönenberger ist Medienchef des Toggenburger Schwingerverbandes und OK-Mitglied des Schwägalp-Schwingets. Aktuell ist er als freiwilliger Mitarbeiter der SRG an den Olympischen Spielen im Einsatz. Regelmässig berichtet er im «Toggenburger Tagblatt». Heute berichtet er von der Positionierung spezieller Kameras für die Übertragung der Skirennen.

Pascal Schönenberger bei der Installation der GoPro-Antenne. Bild: PD

Nun sind sie gestartet: Die Olympischen Winterspiele wurden am Freitag im «Vogelnest» in Peking eröffnet. Die ersten Medaillen sind bereits verteilt, aber noch nicht an unserem Berg in Yanqing. Die Herren kämpften bei kalten und windigen Wetterverhältnissen in der Königsdisziplin Abfahrt leider noch nicht um den Olympiasieg. Nun folgt der «Super Monday» wo Damen und Herren um das Edelmetall kämpfen.

Kleinste Kamera liefert spektakuläre Bilder

«Für die weltbeste Skiproduktion braucht es auch spektakuläre Bilder», sagte mir Beni Giger, SRG-Regisseur. Dafür brauchen wir hier in China eine spezielle Kamera. Nebst den 40 normalen Kameras am Berg, platzieren wir auf der Abfahrt zwei GoPro-Kameras so nahe an den Toren, wie es erlaubt ist.

Die Kamera nahe am Tor. Bild: Pascal Schönenberger

Kein Kameramann, keine Kamerafrau und auch kein Fotograf kommen so nahe an die Fahrer ran, wie unsere kleinsten Kameras im Schnee. Beni Giger meinte, «Wir können die besten Bilder von den normalen Kameras liefern, wenn jedoch ein Fahrer knapp an einer GoPro vorbeifährt, spricht jeder von diesem Bild.»

Alexander Kilde bei der Durchfahrt an der Schlüsselstelle. Bild: PD

Er zeigte mir Ausschnitte von Adelboden und Wengen, wie es aussehen könnte, und gab drei Kollegen und mir den Auftrag, einen geeigneten Ort auf der Abfahrt zu finden. Gesagt, getan und wir sind mit dem Material hoch zum Super-G-Start der Herren gefahren.

An diesem Punkt befindet sich die Schlüsselstelle auf dem Berg und dort konnte das Rennen nach wenigen Fahrsekunden bereits entschieden werden. Die Abfahrer kommen an diesem Punkt nach einer langen Kurve vorbei, touchieren das Tor und fliegen den Steilhang runter. Ein optimaler Standort, um eine GoPro am Boden zu platzieren.

Der Arbeitsplatz im Reportagewagen, wo die GoPro gestartet wird. Bild: Pascal Schönenberger

Vor Ort fixierte ich zusammen mit FIS-Renndirektor Markus Waldner die Kamera neben dem genannten Tor. Er musste uns das «OK» geben, damit die Sicherheit auf der Piste auch gewährleistet werden konnte.

Testlauf mit Smartphone

Mit der Bohrmaschine haben wir für die kleine Kamera, welche knapp über Boden platziert ist, ein Loch gebohrt. So konnten wir die GoPro fixieren und das zusätzliche Akkupaket in den Schnee versenken. Ich habe während des ersten Trainings die ersten 20 Fahrer mit der GoPro gefilmt.

Über die App auf meinem Smartphone konnte ich die Aufnahme jeweils knapp vor der Durchfahrt des Athleten starten und anschliessend wieder beenden. Wir alle waren uns nicht sicher, ob wir wirklich den besten Ort gefunden haben. Es ging schnell, wenn die Fahrer bei uns vorbeifahren.

Nach dem Training werteten wir dann unsere Bilder beim Mittagessen aus und merkten, dass diese Schlüsselstelle in einem langsameren Tempo spektakulär aussieht. Die Bilder habe ich dann Beni Giger gezeigt und er sagte sofort: «Diese Bilder brauchen wir bei der Königsdisziplin.»

Via Funk und Glasfaser

Aufgrund des abgesagten Abschlusstrainings hatten wir am Samstagnachmittag genug Zeit, um die Installation am Berg zu vervollständigen. Das Bildsignal wird via Wireless LAN an eine Antenne gesendet und von dort via Glasfaserkabel in den Reportagewagen der SRG übertragen. Nun wird während der Olympia-Skirennen immer eine Person unserer Vierergruppe im Tal im Wagen sitzen und die Kamera zur Aufnahme auslösen. Alles, was ich am Vortag über die App gemacht habe, wird neu aus weiter Distanz im Zielgelände erledigt.

Simon Jauch und ich mit unserem Kameramaterial auf der Piste. Bild: PD

Gleich nach der ersten Schlüsselstelle folgt ein weiterer Sprung und auch an diesem Ort haben wir eine zweite kleine Kamera vom selben Typ in Betrieb genommen. Auch hier fuhren die «Skicracks» wie Aleksander Aamodt Kilde, Beat Freuz oder Dominik Paris knapp an der Kamera vorbei und sie lieferte dabei die spektakulären Bilder im TV.

Unsere Slow-Motion-Operateure im Wagen schneiden die Bilder zu und spielen sie anschliessend in der geeigneten Geschwindigkeit ab, was beim Publikum zu Hause vor den Bildschirmen für den «Wow»-Moment sorgt. Genau diese Bilder von uns bleiben, wie Beni Giger gesagt, in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer hängen.

Super Monday im Skisport

Da am Sonntag die Abfahrt abgesagt wurde, stehen am Montag nun zwei Rennen auf dem Programm. Die Damen starten im Riesenslalom und die Herren probieren einen Neustart auf der Abfahrt. Unser Team wird dabei sichtlich gefordert werden. Die Damen starten um 09.30 Uhr mit dem ersten Lauf des Riesentorlaufes.

Anschliessend müssen sämtliche Kameraleute und Techniker die Piste wechseln, um die Königsdisziplin zu produzieren und am Nachmittag geht es wieder zurück für den zweiten Lauf der Damen am Technikhang.

Ein toughes Programm wartet auf uns, trotzdem sind alle Beteiligten motiviert, um die beste Arbeit abzuliefern. Auch unsere Truppe ist mit einer GoPro beim Riesenslalom vor Ort und hofft, dass morgen zwei Medaillenentscheidungen produziert werden können.