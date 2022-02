Olympia Inside Eine Urner Fahne in Peking Pascal Schönenberger ist Medienchef des Toggenburger Schwingerverbandes und OK-Mitglied des Schwägalp-Schwingets. Aktuell ist er als freiwilliger Mitarbeiter der SRG an den Olympischen Spielen im Einsatz. Regelmässig berichtet er im «Toggenburger Tagblatt». Heute steht Bernhard Russi im Mittelpunkt der Berichterstattung.

Der «Russi Rock», geschmückt mit der Urner Fahne. Bild: Pascal Schönenberger

Vier Medaillen konnten wir Schweizer hier in Peking bereits bejubeln und drei davon haben unsere Alpinen eingefahren – somit war ich hautnah an den Medaillenentscheidungen am Berg dabei. Nach Gold von Beat Feuz, Bronze von Lara Gut-Behrami und Bronze von Wendy Holdener war die Stimmung in unserem Team super. Der «Super Monday» mit zwei Rennen an einem Tag forderte uns zwar sehr. Mit den zwei Medaillen war die strenge und hektische Arbeit jedoch schnell wieder vergessen.

Pistenbauer Russi

Der Abfahrtsolympiasieger von 1972, Bernhard Russi, ist im Alpinen Skizirkus bekannt als Pistenarchitekt. So realisierte der gebürtige Urner schon mehrere Olympiaskipisten rund um den Globus. Auch hier im Alpinen Skizentrum von Yanqing legte der Andermatter Hand an und brachte die Piste von der Idee auf Papier und schlussendlich zur Realität.

Russi erzählte mir während der Gondelfahrt, dass er vor sieben Jahren zum ersten Mal nach einer Anfrage an diesem Berg gestanden ist. So konnte er sich schon früh ein Bild von der Gegend machen und seine Planung für die Olympiapiste in Angriff nehmen. Aus meiner Sicht ist es Bernhard Russi auch an diesen Olympischen Spielen gelungen, eine hervorragende Piste zu bauen, die von den Fahrern alles abverlangt. Sei es mit Sprüngen, Kurven oder Übergängen.

«Russi Rock» anstatt Sprengung

Beim Canyon in Richtung Zielsprung ist es für die Rennfahrer sehr eng und sie müssen nach dem steilen Abschnitt bei der Mittelstation mit viel Tempo durch das Tal fahren, um anschliessend über den Zielsprung ins Ziel zu fliegen. Eigentlich wollten die lokalen Bauherren die Piste ziemlich gerade durch das Valley bauen.

Architekt Russi wollte dies jedoch nicht und sagte den Arbeitern vor Ort, dass er den Felsen beim Zielsprung nicht sprengen will. Sein Plan war klar, die Fahrer sollen um den Felsen herumkurven und so den Zielsprung anfahren. Der Fels blieb stehen und wurde mit dem Namen «Russi Rock» bezeichnet. Bernhard Russi hatte eine Idee im Kopf, was er mit dem Felsen machen würde. Für ihn war es der perfekte Ort, wo er das Rennen allein verfolgen kann und konnte.

Vom Spass zur Realität

Unser SRG-Regisseur Beni Giger reiste bereits im Sommer 2021 zusammen mit Bernhard Russi in das Skigebiet, um die Piste zu besichtigen und die Kamerapositionen zu bestimmen. Beim Zielsprung blieben die zwei Herren ebenfalls auch im Sommer stehen. Der Urner erklärte dem Toggenburger, was die Idee von diesem «Russi Rock» ist. Beni Giger seinerseits sagte zum Architekten: «Dann fehlt ja nur noch die Urner Fahne am Felsen». Russi antwortete:

«Wenn du mir eine Urner Fahne während der Olympiaabfahrt an den Felsen hängst, dann bist du für mich unsterblich.»

Diese Aussage hatte der Nesslauer nicht vergessen. Denn zwei Personen von unserem Team stammen aus dem Kanton Uri und so wie es der Zufall erlaubt, hatten die beiden Helfer eine Urner Fahne im Gepäck. Beni erzählte ihnen die Geschichte und sie fackelten nicht lange und montierten die Fahne am Morgen vor der Abfahrt an diesem Felsen.

Überraschung und Freude für Russi

Kaum war die gelb-schwarze Flagge am Felsen aufgehängt so war auch schon Bernhard Russi vor Ort. Der Andermatter traf seine Kantonskollegen gleich vor Ort und hatte grosse Freude über die Überraschung mit dem Urner Stier. Während eines Unterbruches in der Abfahrt wurde der Fels mit Bernhard Russi und der Fahne gross im Fernsehen gezeigt, was ein richtiges Echo auslöste. In der Schweiz hatte man sichtlich den Spass an der Aktion und vor Ort dauerte es nicht lange und die Flagge wurde von lokalen Hilfskräften entfernt.

Die beiden Kameraden von mir haben jetzt zwar keine Flagge mehr, jedoch einige Medienanfragen. Zentralschweizer Zeitungen und regionale Radiostationen wurden aufmerksam. Es meldete sich auch die Urner Kantonsregierung und munterte sie auf, dass sie zu Hause eine Urner Flagge beim Kanton abholen dürfen. Wir spotten bereits mit den zwei Jungs, ob sie bald wie Wilhelm Tell gefeiert werden. Wer weiss, vielleicht werden sie Ende Februar in Altdorf festlich empfangen.