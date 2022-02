Olympia Inside Am freien Samstag gab's einen Ausflug nach Peking Pascal Schönenberger, der eigentlich im Schwingsport zu Hause ist, verbringt diese Tage als freier Mitarbeiter des Schweizer Fernsehen an den Olympischen Spielen in Peking. Er gibt in seinem Bericht einen Einblick in seinen Alltag und verrät, was er an seinem freien Tag erlebte.

Im Internationalen Medienzentrum werden sämtliche TV-Bilder empfangen und auf dem ganzen Globus verteilt. Bild: PD

Der Medaillengewinn der Schweizerinnen beim Super-G freute unser Team riesig und gab uns viel Motivation. Ein Teil unserer Truppe genoss am Samstag einen freien Tag. Am Freitagabend haben wir – eine Gruppe von sieben Personen – entschieden, dass wir in die Hauptstadt reisen. Mit unserer Akkreditierung haben wir Zutritt in die Medienzentren der verschiedenen Austragungsorten, und diese Chance haben wir gepackt.

Der Bus holte uns beim Hotel ab und über eine Zwischenstation fuhren wir in zirka zwei Stunden zu unserem Ziel. Die Busfahrt fühlte sich bereits nach wenigen Kilometern spektakulär an. Unser Chauffeur heizte nicht nur die Klimaanlage ein, sondern gab auch Gas auf der Autobahn. Nach wenigen Minuten haben wir uns entschieden, die Sicherheitsgurte zu montieren.

Der Fahrer brauchte sämtliche drei Spuren und fuhr in einem enormen Tempo kreuz und quer über die Autobahn. Schliesslich waren wir alle froh, dass wir heil in Peking aussteigen konnten.

Das Medienzentrum, grösser als das ganze Olma-Gelände

Pascal Schönenberger besuchte bei seinem Ausflug das Medienzentrum in Peking. Bild: PD

Wir staunten nicht schlecht, als wir in das Herzstück von Olympia fuhren. In einer der grössten Hallen in Peking befindet sich das IBC (International Broadcast Centre) der Olympischen Spiele. Das Gebäude ist grösser als das ganze Olma-Gelände in St.Gallen.

Schon der Durchgang bei der Sicherheitskontrolle beeindruckte uns. Denn durch eine Gesichtserkennungssoftware wurden wir trotz Maske erkannt, und auf dem Bildschirm tauchte unser Foto der Akkreditierung auf.

Kaum waren wir in diesem Gebäude drin, war uns klar, wo wir hier gelandet waren. Sämtliche Fernsehbilder werden von den drei Veranstaltungsorten in dieses Zentrum gesendet und anschliessend auf dem ganzen Globus verteilt.

Aber auch Medienschaffende für Print, Radio und online sowie Fotografen aus der ganzen Welt bewegen sich an diesem Ort in Peking. Jedes Medienunternehmen an den Olympischen Spielen hat seine Arbeitsplätze und kann Tag und Nacht von Olympia berichten.

Die Bilder vom Berg auf den Bildschirmen in Peking

Pascal Schönenberger (zweiter von rechts) und seine Kameraden beim Besuch des Medienzentrums in Peking. Bild: PD

Während wir uns im Medienzentrum beeindrucken liessen, waren unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Produktion des ersten Abfahrtstrainings der Damen beschäftigt. Was Beni Giger und sein Team am Berg in Yanqing produzierten, sahen wir bei der Besichtigung im IBC live.

Diverse Mitarbeitende von Olympic Broadcasting Services (OBS) waren in der Hauptstadt beschäftigt, sämtliches Material vom Berg zu kontrollieren, zu bearbeiten und schliesslich weltweit zu verteilen. Einige produzierten aus dem gelieferten Material neue Clips und andere waren nur mit dem Abspeichern und Archivieren der gesandten Bilder beschäftigt. Ein enormer Aufwand, welcher bei sämtlichen Sportarten von den Winterspielen betrieben wird.

Das Essen: Zubereitet und serviert vom Roboter

Aber nicht nur die Produktion der TV-Bilder beeindruckten uns enorm, sondern auch die Infrastruktur im Gebäude selbst. Nebst dem internen Rechenzentrum waren auch diverse Roboter mit der Arbeit beschäftigt. So wurde der Boden von einem Reinigungsroboter sauber gehalten, der Abfall von uns ebenfalls von einem Roboter entgegengenommen und entsorgt.

Auch das Essen in der Food-Hall wurde nicht von Menschen zubereitet, sondern von Maschinen. Ein Roboter war mit der Produktion einer klassischen Nudelsuppe beschäftigt, der nächste stellte Burger oder Pommes frites her und ein Roboter servierte uns die Speisen an den Tisch. Eine komplett andere Welt, in der wir uns während dieses Tages in Peking befanden.

Der Souvenirstand ist auch Tauschbörse

Der einzige Ort, welcher noch von Menschen betrieben wurde, war der Souvenirstand. Es bildete sich eine lange Schlange vor dem Shop und jeder wollte noch ein Erinnerungsstück von Olympia kaufen. Ob Socken, T-Shirt, Handschuhe, Taschen, Kissen, Kinderkleider, Rucksäcke – alles fand man in diesem Laden. Hoch im Kurs waren auch die Plüsch-Maskottchen sowie Ansteckpins.

Die chinesische Medienschaffende war bei ihrer Suche nach Ansteckpins erfolgreich. Bild: PD

Überall wurde man nach Pins gefragt. Es kam mir vor, als sei man auf einem grossen Schulhausplatz, wo man sich gegenseitig Sammelbilder austauscht. Der Run nach Pins ist an den Olympischen Spielen riesig und die Leute schmücken ihren Akkreditierungshalter damit. Leider mussten wir die Leute immer enttäuschen, da wir nicht wegen des Pin-Handels vor Ort waren.

Nach einem langen und eindrücklichen Tag fuhren wir mit dem Schnellzug in einem Tempo von 350 km/h innerhalb von 25 Minuten von Peking zurück nach Yanqing zu unserem Hotel.