OLYMPIA INSIDE Abschied am Goldberg Pascal Schönenberger, der eigentlich im Schwingsport zu Hause ist, verbringt diese Tage als freier Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens an den Olympischen Spielen in Peking. Er gibt in seinem Bericht einen Einblick in seinen Alltag und verrät, wie es in der letzten Olympia-Woche läuft.

Wendy Holdener am Start des Team-Events. Bild: Pascal Schönenberger

Olympia 2022 ist Geschichte. Die letzten Tage haben uns nochmals richtig gefordert. Wir mussten innerhalb eines Tages das ganze Material vom Technik-Hang zur Team-Event-Piste zügeln, aufbauen und in Betrieb nehmen.

Aber nicht nur das Material war für uns eine Challenge, sondern auch das Wetter. Trotz Sonnenschein hatten wir wieder tiefe Temperaturen zu verzeichnen. Bei den starken Böen am Samstag wurden bis zu gefühlten minus 40 Grad gemessen.

Keine andere Nation erkämpfte am Berg so viele Goldmedaillen

Der Berg in China wurde für uns Schweizerinnen und Schweizer zum Goldberg. Keine Nation erkämpfte sich so viele Goldmedaillen wie wir. So vergingen die vier Wochen hier in China auch wie im Flug.

Das Techniker-Team der SRG an den Olympischen Winterspielen. Bild: Pascal Schönenberger

Als wir vor vier Wochen hier in Yanqing angekommen waren, tauchten wir in eine völlig andere Welt ein. Viele Sachen waren anders als bei uns in der Schweiz. Auch die Situation mit der Pandemie war für viele von uns nicht einfach. Wir wussten nicht genau, auf was wir uns einlassen mussten.

Unsicherheit wegen der täglichen Tests

Bereits am Flughafen wurden wir getestet und auch Leute aus unserem Team mussten wegen positiven Tests in Quarantäne. Durch den täglichen Test war immer eine gewisse Unsicherheit in unseren Köpfen vorhanden.

Das Installationsteam am Berg. Bild: Pascal Schönenberger

Denn erst beim Austritt aus dem Hotel erfuhr man, ob wir negativ oder positiv getestet wurden. Eine Situation, die nicht einfach war. Auch die Kommunikation stellte sich manchmal als Herausforderung dar.

Dank der Übersetzer-Apps und mit Händen und Füssen konnte man sich dann doch unterhalten. Die einheimische Bevölkerung war jedoch sehr freundlich und sie grüssten uns immer mit einem Lachen.

Spannende und eindrückliche Olympische Spiele

Aus meiner Sicht erlebten wir spannende und eindrückliche Olympische Spiele in China. Wir hatten einen super Zusammenhalt im Team. Jeder unterstützte jeden und so war auch die Arbeit am Berg einfacher.

Wir installierten insgesamt zirka 80 Kameras auf den beiden Rennpisten, verlegten unzählige Kilometer von Kamerakabeln und bauten Podest für Podest für uns um. Trotz der «Olympia Bubble» hatten wir unsere Freiheit im Skigebiet und konnten auch selbst einige Schwünge in den Schnee zaubern.

Die Temperaturen, welche sich immer unter dem Gefrierpunkt befanden, waren manchmal eine Herausforderung für uns. Trotzdem war es für viele vom Team eine gute Erfahrung, in dieser Zeit an den Olympischen Spielen zu arbeiten. So waren die Erfahrungen des Teams und auch meine an diesem Berg in Yanqing goldig.

Speedstrecke schon bis Freitagabend abgebaut

Nachdem der Team-Event am Sonntag doch noch stattfinden konnte, starteten für uns die Abbauarbeiten. Die Speedstrecke wurde bereits am Donnerstag und Freitag komplett abgebaut und das Material im Ziel in die entsprechenden Fahrzeuge verteilt.

Auf der Team-Strecke bauten die Kameraleute und der Rest vom Team alles ab und machten das Material transportbereit. Mit den Pistenmaschinen wurde alles noch am gleichen Tag ins Ziel gefahren.

Die Kabel mussten wir nicht abbauen, da sie für die Paralympics auch noch gebraucht werden. Am Dienstagabend reisen wir wieder zurück nach Zürich.

Nächste Station Lenzerheide

Für einen Teil unserer Crew und mich, heisst es dann Kleider waschen, packen und ab auf die Lenzerheide. Bereits am ersten März-Wochenende finden im Bündner Ferienort die Weltcuprennen der Damen statt. Die SRG produziert wiederum das Weltsignal und ich bin als Volontär für das OK im Einsatz.