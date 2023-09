oldtimer Bei diesem Oldtimertreffen in Dreien wurden mit den Einachsern auch Kartoffeln geerntet Alte Landmaschinen sind nicht nur etwas für ältere Männer. In Dreien organisierten junge Macher im Alter von 17 bis 20 Jahren erstmals ein landwirtschaftliches Oldtimertreffen. Dem Ruf folgten auch Liebhaber aus dem Kanton Zürich.

Mario Meier zeigt wie man die Furchen zieht. Bild: Fränzi Göggel

Der Spezclub Mosligerberg besteht aus acht jungen Männern, die Freude haben an alten Landmaschinen, die sie auch selber warten und gemeinsam ausfahren. «Wir sind alle begeisterte Einachserfahrer. Vor zwei Jahren beschlossen wir einen Club zu gründen mit dem Ziel, ein Oldtimertreffen zu veranstalten», erzählte Remo Fischbacher.

Das OK des Spezclub bestehend aus Remo Fischbacher, Christian Fust, Simon Loser, Florian Länzlinger (obere Reihe von links nach rechts), Samuel Frick und Mario Meier (unten, von links). Bild: Fränzi Göggel

Obwohl der Verein kaum Werbung machte für das Oldtimertreffen vom vergangenen, kamen sogar Fahrzeuge mit Zürcher und Thurgauer Nummernschildern angefahren. Mehr als 60 alte Landmaschinen und zahlreiche Zuschauer fanden den Weg ins Riet oberhalb von Dreien. «Wir haben mit weniger gerechnet», waren sich die Macher einig. Die Auffahrt begann um 10 Uhr, für den Nachmittag waren Feldvorführungen angesagt. In der kleinen Festwirtschaft spielte die Ländlerformation Rachlis Buebe.

Die Rachlis Buebe spielten in der Festwirtschaft auf. Bild: Fränzi Göggel

Ein Höhepunkt des Treffens waren die Feldvorführungen mit den Einachsern. Auf einem kleinen Acker zeigten die Mitglieder des Spezclubs, was man alles mit den antiken Vehikeln machen kann, wenn man denn will. Mit dem am Einachser montierten Kartoffelschüttler wurden Kartoffeln geerntet, die man eigens für die Vorführung in der Erde belassen hatte.

Ernten mit dem Kartoffelschüttler. Bild: Fränzi Göggel

An einem anderen Rapid spezial wurde ein Kipppflug montiert. Damit Furchen zu ziehen, ist wohl anstrengender als mit einem Traktor. Doch in der Frühzeit der Mechanisierung gelang es mit dem Einachser bequemer und schneller als mit einem vorgespannten Pferd.

Brauchen, nicht nur sammeln

Bei der fachgerechten Montage und Einstellung des Kippflugs half die Konsultation des alten Betriebshandbuches. Auch eine Bodenfräse, ein Gerät zur Vorbereitung von Saatbeeten, wurde vorgeführt. «Wir wollen den Leuten zeigen wie die alten Maschinen laufen und diese nicht nur vorzeigen», sagte Mario Meier.

Es war ein stetes Kommen und Gehen im Riet, oberhalb von Dreien. Bild: Fränzi Göggel

Auch Simon Loser lobte die «vielen schön restaurierten landwirtschaftlichen Oldtimer» und speziell diese auch noch in Gebrauch seien. Wohl das seltenste und aussergewöhnlichste Objekt des Treffens war ein landwirtschaftliches Dreirad mit einem Villiers Einzylindermotor aus England mit Kettenantrieb und drei Gängen. Der Besitzer meinte nur, dass er das Fahrzeug als Viertklässler seinem Lehrer abgekauft habe. Mehr habe er über die Geschichte seines Gefährts nicht in Erfahrung bringen können.

Das seltene Dreirad mit unbekannter Geschichte. Bild: Fränzi Göggel

Am Ende des Tages war sich das Organisationskomitee des Spezclubs einig: Auch wenn es geregnet hätte, hätten sie das erste Oldtimertreffen durchgeführt. Eine Wiederholung nächstes Jahr drängt sich nach dem Erfolg geradezu auf. Und wer hat im Verein eigentlich das Sagen? «Alle», sagten sie lachend und nahmen einen tiefen Zug aus ihren Zigarren.