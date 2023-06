Oldtimer Autonostalgiker treffen sich zu Hunderten auf der Schwägalp Am traditionellen Oldtimertreff des TCS AR konnten die Verantwortlichen am Sonntag wiederum von einem grossen Erfolg sprechen. Rund 210 ältere und alte Fahrzeuge fanden sich auf der Schwägalp ein. Auch beim Publikum war das Interesse enorm.

Hunderte besuchten den Oldtimertreff Schwägalp. Bild: TVO

Am Sonntag fand auf der Schwägalp der traditionelle Oldtimertreff des TCS Appenzell-Ausserrhoden statt. Hunderte Fans und Tagestouristen liessen es sich nicht nehmen, die 210 Oldtimer aus allen Teilen der Schweiz zu bewundern. Die Freude am Auto stand dabei ganz im Zentrum.

«Das Schönste an einem Tag wie heute ist, Gleichgesinnte zu treffen und Marken zu sehen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat», sagte etwa Oldtimer-Fahrer Mark Aeschlimann im Gespräch mit TVO. «Das sind Zeitzeugen der kulturellen Laufbahn des Automobils.» So kondensiert wie am Oldtimertreff Schwägalp finde man das kaum an einem Ort, erklärte der Berner seine lange Anreise.

Martin Aeschlimann aus Bern reiste mit seinem Ghia 450 SS, Jahrgang 1967, an. Bild: TVO

Auch für Namensvetter Peter Aeschlimann sind Oldtimer ein Kulturgut. Er ist OK-Präsident des Oldtimertreffs Schwägalp. Gerade in Zeiten, in denen das Auto in der öffentlichen Kritik stehe, seien solche Anlässe besonders wichtig. «Alte Autos sind zu einem Thema geworden, das heute etwas sensibel ist», sagte der OK-Präsident. Die Leute meinten, dass so alte Autos stinken würden. «Aber wenn sie damit nicht einmal 1000 Kilometer im Jahr fahren, dann ist das nicht ein so dramatisches Thema», zeigte sich Peter Aeschlimann überzeugt. (pd/TVO/ser)