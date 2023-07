OL Regio Wil Die WM in Flims-Laax steht bevor – doch die Präsidentin hat noch weitere Verpflichtungen: Sie spielt in Mosnang den Tod Das Toggenburg ist keine OL-Hochburg und doch an der WM in Flims-Laax prominent vertreten. Präsidentin Anita Rüegg nimmt einerseits dort teil, feuert aber auch ihre prominenten Klubkollegen an.

OL Regio Wil-Präsidentin Anita Rüegg ist zuerst «der schwarze Tod» und reist dann an die WM. Bild: Urs Huwyler

Orientierungsläuferin Anita Rüegg hat ein Problem. Als Präsidentin der OL Regio Wil möchte sie von Amtes wegen möglichst viele Rennen an der Heim-WM in Flims Laax (12. bis 16. Juli) besuchen. Schliesslich spielen mit Cheftrainer Kilian Imhof (Balterswil) sowie den aus Eschlikon stammenden Gebrüdern Daniel und Martin Hubmann drei ihrer Vereinsmitglieder bei der Medaillenvergaben eine Hauptrolle.

Live vor Ort mitfiebern wird die Vorsitzende des erfolgreichsten Schweizer OL-Vereins, zuletzt gewannen ihre Spitzenleute die nationalen Titel in der Mixed- und Männer-Staffel, lediglich beim Teamwettbewerb. «Weil ich an den andern Tagen beim Freilichtspiel ‹Der schwarze Tod› mitmache», erklärt die auch in der Laufszene bekannte Toggenburgerin. Die 50-Jährige ist im historischen Stück richtig wichtig. Schliesslich spielt sie den Tod.

Das OK-Mitglied des Mosliger Schnebelhorn-Panoramatrails wird nach der täglichen Auferstehung intensiv mitverfolgen, was sich sportlich im Gelände, wo vor über 9000 Jahren der Bergsturz von Flims niederging, abspielt. Eine der vier geforderten Medaillen sollte es für die Wiler werden. In den Tagen nach der WM wird die Präsidentin mit über 80 Vereinsmitgliedern (3x Mosnang, 1x Lichtensteig, 1x Lütisburg, 2x Degersheim) und 4500 weiteren Startenden aus 43 Nationen die «OL Week» bestreiten.

Nationaltrainer Kilian Imhof wird an der Heim-WM in Flims im Rampenlicht stehen. Bild: Urs Huwyler

Zuerst gilt das Interesse jedoch der WM. Im Mittelpunkt stehen wird neben den «Hubmännern» Klubkollege Kilian Imhof. Am 1. August 2015 hatte er die Schulleitung an der Primarschule Mosnang übernommen. Zwischen 2001 und 2008 bekleidete er erstmals den Job des Cheftrainers, kündigte aber, weil er mehr bei der Familie sein wollte. Am 31. Januar 2020 verliess der Thurgauer «Die Mitte»-Grossrat und Fraktionspräsident Mosnang und wurde erneut Cheftrainer, nachdem seine vier Kinder nun erwachsen sind.

Toggenburg ist kein OL-Gebiet

In jeder Schule wird irgendwann ein OL durchgeführt. Bei Schulleiter und Lehrer Kilian Imhof (55) war dies nicht anders. Nachhaltig waren die Aktionen in Mosnang nicht. «Es müsste wie in andern Sportarten ein Folge-Angebot bestehen. Ein solches existiert im gesamten Toggenburg nicht», erklärt der kantonale Politiker und Nationaltrainer. Die WM dürfte daran trotz der erhöhten Medienpräsenz und einflussreichen Quartett Hubmann/Hubmann/Imhof/Rüegg wenig ändern.

Das OL Regio Wil Trio Kilian Imhof, Martin Hubmann und Daniel Hubmann ist für die WM bereit. Bild: Urs Huwyler

Der muskelbetriebene Natursport wird wohl im Tal der sieben Churfirsten weiterhin ein Mauerblümchen-Dasein fristen. Anita Rüegg und Kilian Imhof waren schon Mitorganisatoren der Grossanlässe auf der Alp Selamatt oder im Raum Schwägalp – neue Interessenten liessen sich deswegen kaum rekrutieren. «Ursprünglich», betonen beide Exponenten, «war OL ein Wald-Sport. Doch im Toggenburg fehlen die grossen zusammenhängen Waldpartien weitgehend. Es wurde also nie eine Basis geschaffen.»

Daniel (links) und Martin Hubmann werden seit Jahren erfolgreich von Kilian Imhof trainiert. Bild: Urs Huwyler

Bestrebungen laufen allerdings, einen Anlass von nationaler Bedeutung in die Region zu bringen. Bazenheid und Uzwil stehen voraussichtlich 2025 als Austragungsorte für zuschauerfreundliche Sprintwettkämpfe zur Diskussion. «Nicht zu vergessen», so Anita Rüegg, «der Verein heisst OL Regio Wil. Das Einzugsgebiet beschränkt sich nicht auf das Wiler Stadtgebiet. Auch das Toggenburg gehört dazu.»