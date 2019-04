Ohne einen Ball geht es bei Josef Meienhofer nicht

Josef Meienhofer wohnt seit 30 Jahren in Degersheim. Der Vater zweier Söhne arbeitet seit sieben Jahren als Logistiker bei der Firma Krüger & Co. AG in Degersheim. Nebst dem Fussball geht er Velo fahren, biken und wandern oder hört Musik. Der Inhaber des B-Diploms absolvierte seine Juniorenzeit bei den Thurgauer Fussballclubs Sirnach und Münchwilen. Bei Letzterem kam er als Aktiver in der 2. und 3. Liga zum Einsatz.

Während zweier Jahre spielte er auch beim FC St. Gallen (Inter-A-Junioren und Reserven). Bei den Espen lernte er Kurt Schadegg kennen. Von den Spielphilosophien des ehemaligen Trainers des FC St. Gallen, der während Jahrzehnten auch als Instruktor für den schweizerischen sowie den Ostschweizer Fussballverband tätig war, schwärmt Meienhofer noch heute. Nach seiner Aktivzeit begann er 1989 als Juniorentrainer beim FC Neckertal-Degersheim. Daraus sind mit Unterbrüchen 21 Jahre geworden. (bl)