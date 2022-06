ÖKOLOGIE Wie es gelungen ist, die vom Aussterben bedrohte Kreuzkröte in Kirchberg wieder anzusiedeln Eine Kiesgrube ist weit mehr als ein Geschäftsmodell für Firmen wie Holcim und Co. Die Ökologie wird immer wichtiger. Ein Blick nach Kirchberg, wo kantonsweit nahezu die einzigen Kreuzkröten leben.

Die Kreuzkröte wäre in unserer Region fast ausgestorben. Bild: Esther Schweizer

Wirtschaftlichkeit ist längst nicht mehr der einzige Aspekt beim Kiesabbau. Ökonomie und Ökologie müssten gleichwertig beachtet werden. Das sagte Regionalleiter Nils Albrecht von der Holcim AG am Freitagabend. Ebenso gelte es, die soziale Komponente zu berücksichtigen. Interessierte Kirchbergerinnen und Kirchberger, Nachbarn und Vertreter von Naturschutzorganisationen waren ins Kieswerk eingeladen.

Bruno Schättin, ökologischer Begleiter des Holcim-Kieswerks Kirchberg. Bild: Josef Bischof

Angeregt worden war der Anlass von Bruno Schättin, dem ökologischen Begleiter des Holcim-Werks Kirchberg. Er gestaltet und pflegt die Naturflächen im Gebiet Wiesgraben‒Riedenboden‒Chalchbüehl. Es ist ihm gelungen, vor allem für zwei Amphibienarten optimale Bedingungen zu schaffen. Er sagte: «Hier lebt die grösste Kreuzkröten-Population des Kantons St.Gallen. Ganz wenige Exemplare gibt es noch im Gebiet des stillgelegten Kieswerks Hori in Jonschwil.» Die speziell geschaffenen Laichgewässer, drei ablassbare Weiher, werden ausserdem durch die bedrohten Gelbbauchunken bevölkert.

Thurkorrektur machte den Tieren zu schaffen

1984 habe er anlässlich einer Studie in der Kiesgrube Kirchberg noch 1000 Kreuzkröten gezählt. Mittlerweile aber sei deren Zahl stark geschrumpft, stellte der kantonale Amphibienspezialist Jonas Barandun fest. Es sei deshalb notwendig gewesen, die Lebensbedingungen dieser Amphibienart zu erforschen. Optimale Bedingungen hätten sie vor rund 200 Jahren gehabt, als die Thur noch mäandriert habe und in verschiedenen Armen geflossen sei. Durch die Thurkorrektion und Begradigung seien diese Lebensräume verschwunden.

Der kantonale Amphibienspezialist Jonas Barandun erklärt, wie sich der Thurverlauf verändert hat. Bild: Josef Bischof

Was an der Thur gefehlt habe, sei allerdings bei den ersten noch kleinen Kiesgruben entstanden: Regentümpel, in den sich die Unken wohlfühlten. Verschiedene Amphibienarten hätten so überlebt. Zwischen 1920 und 1940 seien aber manche Arten trotzdem verschwunden. Knapp überlebt hätten die Kreuzkröte und die Gelbbauchunke. Mit den in der Holcim-Kiesgrube getroffenen Massnahmen hofft man, deren Fortbestand zu sichern. Das Kieswerk durfte für seine Bemühungen von der Stiftung Natur und Wirtschaft eine Auszeichnung – bereits die sechste – entgegennehmen.

Von Gletschern transportiertes Gestein

Der Geologe Stefan Nagel durchleuchtete das Abbaumaterial. Im Areal des Holcim-Kieswerks handelt es sich um von Gletschern transportierte Sedimente. Bis man aufs Kies stösst, muss in der Regel eine Erdschicht von wenigen bis zu 20 Metern Dicke abgetragen werden. Die Abbautiefe liegt bei rund 60 Metern. Zwei Meter oberhalb des Grundwassersees ist Schluss.