Öffentlicher Verkehr Die Südostbahn testet am Bahnhof Wattwil System zur Kundeninformation Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) verfolgt Projekte für die bessere Kundeninformation. Am Bahnhof Wattwil erhalten Reisende in einem Pilotprojekt genauere Informationen über die Position der einzelnen Wagen und deren Serviceangebote.

Die Südostbahn testet am Bahnhof Wattwil ein neues Reiseinformationssystem. Bild: PD

Die Südostbahn testet am Bahnhof Wattwil ab der kommenden Woche ein System, um Kundinnen und Kunden über die genauen Einstiegsorte eines Zuges und die Angebote in den einzelnen Wagen zu informieren. Das schreibt die Südostbahn in einer Mitteilung. Ziel des Pilotversuches mit Anzeigern am Perrondach ist es, den Mehrwert eines solchen Systems für die Kundinnen und Kunden sowie den Nutzen für einen pünktlichen Bahnbetrieb abzuklären.

Während der Pilotphase erfolgt die Kundeninformation zeitgesteuert und nur bei einzelnen Verbindungen des Voralpen-Express. Die üblichen Anzeigetafeln funktionieren auch in der Pilotphase wie gewohnt. Die wissenschaftlich begleiteten Messungen dauern bis Ende 2021. Die Passagierströme auf dem Perron von Gleis 4 werden zu diesem Zweck anonymisiert erfasst, schreibt die Südostbahn.

Trifft Bedürfnis der Reisenden

Dass umfassende Reiseinformationen nebst schnellen und pünktlichen Verbindungen ein zentrales Bedürfnis aller Reisenden sind, hat auch eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) gezeigt, welche die Südostbahn mit Unterstützung des Verbandes öffentlicher Verkehr (VöV) in Auftrag gegeben hat. Die Handlungsempfehlungen und Erkenntnisse der Studie dienen der Südostbahn und der gesamten Branche als Hinweise für die Weiterentwicklung von digitalen Angeboten bei der Reiseplanung im öffentlichen Verkehr.

Im kommenden Jahr wird die Südostbahn die Kundeninformation an ihren Bahnhöfen ausbauen. Die Südostbahn installiert an fast 30 Bahnhöfen und Haltestellen digitale Fahrplanstelen, sogenannte Smart Information Displays. Diese Geräte zeigen Fahrgästen auf Wunsch unter anderem Echtzeitinformationen zu Verbindungen, Informationen im Störungsfall oder Hinweise zu Baustellen. (pd/uh)