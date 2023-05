Öffentlicher Verkehr Die Hulftegg ist nicht mehr Endstation: Postauto verlängert in den Sommermonaten die Linie und schöpft damit touristisches Potenzial aus Während der Sommermonate fährt Postauto künftig am Wochenende vom Toggenburg über die Hulftegg ins Tösstal und wieder zurück. Tourismuspartner und Gemeindevertreter konnten sich bei einer Eröffnungsfahrt bereits ein Bild von der erweiterten Linie machen.

Ab kommendem Samstag kann man in der Sommersaison an den Wochenenden über die Hulftegg ins Tösstal fahren. Bild: PD

Die Hulftegg ist ab kommendem Samstag nicht mehr Endstation. Erstmals kann ab dann die Strecke vom Toggenburg über die Hulftegg ins Tösstal mit dem Postauto gefahren werden. Bis jetzt waren die Passhöhe und das Restaurant nur vom Toggenburg her regelmässig mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Als Alternative gab es bisher an ausgewählten Sonntagen Fahrten mit dem Oldtimer-Bus des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland (DVZO). Die Verlängerung der bestehenden Postautolinie 766 von der Haltestelle Hulftegg bis nach Steg ZH wird künftig zwischen Mai und Oktober an den Wochenenden angeboten.

Die Busse fahren künftig jeweils samstags und sonntags sechsmal im Zweistundentakt in beide Richtungen. Im Toggenburg wie auch im Tösstal bestünden gute Umstiegsmöglichkeiten vom Zug auf das Postauto, hiess es am Dienstag anlässlich der Eröffnungsfahrt von Bütschwil nach Steg und zurück. Zu dieser hatte Postauto Tourismuspartner und Gemeindevertreter eingeladen. Urs Bloch, Medienverantwortlicher der Postauto AG, führte durch das Programm.

Postauto und Nostalgie Bus fahren künftig in das Wandergebiet

Ab der Haltestelle Steg hatten die Gäste die Möglichkeit, in das Oldtimer Postauto umzusteigen und den Weg zurück zur Hulftegg in nostalgischer Atmosphäre zu geniessen.

Eröffnungsfahrt der Postauto AG. Unter anderem mit dabei sind Renato Truniger, Rahel Fischer, Marianne Kunz und Hugo Wenger. Bild: PD

Die Hulftegg sei ein bekannter und beliebter Ausflugsort und ziehe besonders in der wärmeren Jahreszeit viele Menschen an, heisst es in einer Medienmitteilung von Postauto. Sie sei ausserdem der Start- oder Zielpunkt für verschiedene Wanderungen, wie zum Beispiel zum Hörnli, zum Schnebelhorn oder zur Chrüzegg. Die Bevölkerung und die Gemeinden zeigten gleichermassen Interesse an einer Verlängerung der Strecke in der Sommersaison, sagt Marianne Kunz-Tobler von Postauto. Von der Planung bis zur Umsetzung habe es etwa ein Jahr gedauert. Das neue Angebot könne ausserdem bei gleichbleibenden Ressourcen angeboten werden, sagt Tobler.

Ankündigung führte zuerst zur Verunsicherung

Die Region habe sehr viel touristisches Potenzial, und die historischen Postautos seien ein Teil des Kulturerbes, sagt Hugo Wenger, Ehrenpräsident des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland. «Die Ankündigung der Postauto AG, wonach diese die Linie auch im Visier hat, hat uns erst einmal aufgeschreckt», sagt Wenger. Die DVZO habe die Idee zuerst als Konkurrenz wahrgenommen und etwas Mühe damit gehabt, sagt Wenger. Nach Gesprächen habe man sich dann aber geeinigt und sei gemeinsam zu einer guten Lösung gekommen.

Oldtimerbus des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland auf der Hulftegg. Bild: Carmen Beck

Die Hulftegg sei immer eine Art Wand gewesen, sagt Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, auf dessen Gebiet die Passhöhe liegt. Mit der Verlängerung der Linie könne man jetzt sehen, was dahinter liege. Und auch Rahel Fischer, Gemeinderätin in Fischingen, sagt: «Die neue Strecke ist ein Gewinn für unsere Gemeinde, welche besonders der nicht motorisierten Bevölkerung neue Perspektiven eröffnet. Diese hat nun die Möglichkeit, das Wandergebiet zu geniessen.»

Dass die Nachfrage der Bevölkerung nach Transportmitteln in dieses Gebiet gross ist, weiss auch Christian Schlatter von der DVZO: «Wir haben an den angebotenen Sonntagen bis zu hundert Gäste, und der Nostalgiebus ist bis auf den letzten Platz voll.»