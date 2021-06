Öffentlicher Verkehr BLWE erleidet Rückschlag: Busbetrieb Lichtensteig - Wattwil - Ebnat-Kappel schreibt 2020 225'000 Franken Verlust Wegen der Restriktionen während der Coronapandemie verzeichnet die BLWE das schwierigste Betriebsjahr seit 50 Jahren.

Bus des Busbetriebs Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel (BLWE) auf der Fahrt durch Wattwil. Bild: Sabine Camedda

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 musste die Genossenschaft Busbetrieb Lichtensteig - Wattwil - Ebnat-Kappel (BLWE) Verluste hinnehmen. Mit rund 25'000 Franken (2018) und knapp 47'500 Franken (2019) waren diese jedoch noch überschaubar und mit Gewinnen aus den Vorjahren, etwa aus dem Jahr 2013, als ein Gewinn von über 195'000 Franken resultierte, leicht aus den Reserven zu kompensieren.

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 schlägt aber mit einem Verlust von 225'000 Franken eine riesige Scharte in die Reserven der BLWE, schreibt der Präsident der Genossenschaft, Felix Brander, im Jahresbericht zuhanden der Generalversammlung, die wie im vergangenen Jahr coronabedingt schriftlich abgehalten wird.

Einbruch der Fahrgastzahlen

Felix Brander, Präsident der Genossenschaft Busbetrieb Lichtensteig - Wattwil - Ebnat-Kappel Bild: PD

Konnten in den vergangenen Jahren jeweils leichte Anstiege der Fahrgastzahlen verzeichnet werden, brachen diese im Jahr 2020 von 987'200 im Jahr 2019 um 411'100 auf 576'100 zusammen. Dies ist aber nur ein Grund, um den Verlust zu begründen. Die BLWE ist Mitglied im Tarifverbund Ostschweiz, in welchem öV-Passagiere innerhalb einer gewählten Zone und innerhalb eines zeitlich begrenzten Rahmens mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln reisen können. Die aus diesem Verbund resultierenden Einnahme werden jeweils auf die Mitglieder gemäss einem Schlüssel verteilt.

Wie bei der BWLE wirkten sich die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen auch auf das Ergebnis des Tarifverbunds Ostschweiz aus. Dies Weiderum beeinflusst die Rechnung der BWLE. Konkret für das Jahr 2020 fehlen der BLWE aus den Einnahmen des Tarifverbundes 197'200 Franken, ein Betrag, der zum hohen Verlust beiträgt.

Ein Ertrag konnte einzig aus dem Nebengeschäften Nachtbus sowie Bahnersatz in der Höhe von knapp 4'300 erwirtschaftet werden, der freien Reserven überwiesen wird.

Auf der Aufwandseite fielen aufgrund geringer Fahrten weniger Kosten an, aufgrund von weniger Kilometerleistung wurde weniger Diesel verbraucht. Zudem blieben die Kosten für den Unterhalt der Fahrzeuge unter den Vorjahren. Die Einsparungen gegenüber dem Budget belaufen sich auf rund 31'500 Franken.

Durchgehender Viertelstundentakt

Die BLWE hat eine Offerte für einen verdichteten Viertelstundentakt über den Mittag ausgearbeitet und diese dem Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen unterbreitet. Die Umsetzung wäre für Dezember dieses Jahres vorgesehen. «Aus heutiger Sicht sind wir optimistisch, dass ein noch besseres Angebot dem ganzen Mitteltoggenburg künftig einigen Nutzen bringen würde», heisst es im Geschäftsbericht. Der Entscheid sei aber abhängig von der Entwicklung der Fahrgastzahlen sowie von den Finanzen im öffentlichen Verkehr.

Bei vielen Fahrgästen bestehe ausserdem der Wunsch, den Stundentakt am Sonntag zu verdichten. Dieses Anliegen bestehe seit vielen Jahren, um eine bessere Anbindung an die Zugsanschlüsse zu haben. Auch in diesem Bereich seien bereits Überlegungen mit dem Amt für öffentlichen Verkehr im Gange, heisst es im Bericht.