Oberuzwil/Flawil: Ohne Führerausweis unterwegs Am Mittwochabend sind in Oberuzwil und Flawil Personen angehalten worden, die ihr Fahrzeug ohne Führerausweis fuhren.

Die Kantonspolizei kontrollierte in Oberuzwil und Flawil Mofalenker. Bild. PD

(kapo/uh) In Oberuzwil an der Wilerstrasse kontrollierten Mitarbeitende der Kantonspolizei St.Gallen einen 13-jährigen Mofafahrer, der von Jonschwil in Richtung Oberuzwil unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass das Mofa gestohlen war und der Junge nicht über einen Führerausweis verfügte. Der 13-Jährige wurde nach den Amtshandlungen den Eltern übergeben.

In Flawil, ebenfalls an der Wilerstrasse, wurde eine Patrouille auf einen 34-jährigen Rollerfahrer aufmerksam, weil er ohne Helm unterwegs war. Bei der anschliessenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerausweises war.