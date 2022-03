Oberuzwil Sägeweiher-Sanierung bleibt blockiert – «Rössli»-Kreuzung wird 2023 erneuert An der Orientierungsversammlung zur Bürgerversammlung der Gemeinde Oberuzwil wurde zwar diskutiert, doch es entstand gegen die Vorlagen keine grundsätzliche Opposition.

Die Referenten an der Vorgemeinde: Gallus Rieger, Leiter Volksschule, Roland Waltert, Schulratspräsident, und Gemeindepräsident Cornel Egger (von links). Bild: Philipp Stutz

Über die Vorlagen der Bürgerversammlung wird am 10. April an der Urne abgestimmt. An der Orientierungsversammlung vom Dienstag wurden die Vorlagen vorgestellt. So stehen ein Investitionskredit für die Erneuerung des Windfangs und Investitionen im Lehrerbereich des Oberstufenzentrums zur Diskussion. Einzelne Bedenken aus der Bevölkerung wurden im Vorfeld geäussert und Fragen nach der Verhältnismässigkeit gestellt.

«Der 50-jährige Eingangsbereich muss dringend erneuert werden», erklärte Schulratspräsident Roland Waltert. Hinzu kommen Umbauten im Lehrerbereich wie ein neuer Aufenthaltsraum für Lehrer, ein Sitzungszimmer sowie ein Vorbereitungsraum. Der Kostenvoranschlag mit Richtofferten beläuft sich auf 535'000 Franken.

Erneuerung der Informatik der Schulen

«Nach sechs Jahren ist es angezeigt, die IT-Infrastruktur der Schulen zu ersetzen», sagte Gallus Rieger, Leiter Volksschule. Neben dem herkömmlichen Unterricht müssten Schüler in der Lage sein, auch die Computertechnologie zu beherrschen. Mit Bezug auf das pädagogische Konzept ist ein Ausbau der Netzwerkkapazitäten und Geräteflotte vorgesehen, sodass für alle Schülerinnen und Schüler ab der dritten Primarklasse ein Gerät zur Verfügung steht. Es wird mit Gesamtkosten von 1,25 Millionen Franken gerechnet.

3,3 Millionen Franken besser als budgetiert

Gemeindepräsident Cornel Egger erläuterte Jahresrechnung und Budget und konnte mit positiven Zahlen aufwarten. So schliesst die Erfolgsrechnung 2021 mit einem Überschuss von etwas über 2 Millionen Franken oder rund 3,3 Millionen besser als budgetiert. Der Gewinn soll der Ausgleichsreserve zugewiesen werden. Dieselbe ist laut Egger gut gefüllt, werde sich aber in den kommenden Jahren zurückbilden. «Ende 2026 wird die Ausgleichsreserve aber immer noch rund 10 Millionen Franken betragen.»

Jahre mit guten Steuereinnahmen belasteten den Finanzausgleich, sagte der Gemeindepräsident, der die Finanzplanung als Gratwanderung bezeichnete. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss um 3 auf neu 122 Prozentpunkte zu senken. Bei den Investitionen ist die Sanierung des Sägeweihers noch immer durch eine Einsprache blockiert. «2023 soll endlich die Erneuerung der ‹Rössli›-Kreuzung in Angriff genommen werden», sagte Egger.

Lokalpolitik wiederbeleben

Der Gemeindepräsident erwähnte, dass die Ortsplanung weiter fortgeschritten sei. Darin inbegriffen sei auch das Sporthallenprojekt, das mit einer Umzonung verbunden ist.

Ein Votant kritisierte die Abfallentsorgung. In Bichwil seien einzelne Unterflurbehälter überfüllt, sodass Kehrichtsäcke neben den Behältern deponiert würden. Weil sich etliches Getier daran zu schaffen mache, entstehe grosse Unordnung. Ausserdem wurde angeregt, eine Sammelstelle für Kuh-Bags einzurichten. Sämtliche Gemeinderäte – nicht nur der Präsident – sollten vermehrt den Kontakt zur Bürgerschaft pflegen, regte ein weiterer Diskussionsteilnehmer an. Thomas Franck (Präsident Die Mitte) setzte sich dafür ein, dass die Lokalpolitik nach der Pandemie wiederbelebt werden müsse: «Demokratie lebt vom Dialog.»