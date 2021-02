Obertoggenburg Winterliche Schwester des Klangwegs: In Alt St.Johann und Wildhaus findet die Klangwelt Zugang zur Skipiste Toggenburg Tourismus, die Klangwelt Toggenburg sowie die Toggenburg Bergbahnen AG und die Bergbahnen Wildhaus AG laden Einheimische und Feriengäste zum Test des neuen Klang-Kinderlandes in Alt St.Johann sowie der Klangpiste in Wildhaus ein.

Die Klangwelt Toggenburg ist auch auf einer Skipiste von Wildhaus erlebbar. Bild: PD

(pd/sas) Toggenburg klingt gut. Einmal mehr stellen die treibenden Kräfte im Obertoggenburg diesen Slogan unter Beweis. Wie in einer Medienmitteilung zu lesen ist, errichteten die Partnerinstitutionen unter der inhaltlichen Federführung von Toggenburg Tourismus sowie der Klangwelt zwei neue Pisten, die sich ganz dem Klang widmen.

Im Klang-Kinderland in Alt St.Johann können kleine Kinder und Familien Klang auf der Piste erleben. Bild: PD

Das Klang-Kinderland ist auf dem Gelände der Skischule Chäserrugg bei der Talstation in Alt St.Johann für kleine Kinder und Familien angelegt. Die temporeichere Klangpiste beim Funslope in Wildhaus spricht junge und junggebliebene Ski-Fahrerinnen und -fahrer an. Die Gäste sind eingeladen, die kurzweiligen Klangvergnügen auf Herz und Nieren zu testen und ihre Erfahrungen und Anregungen mit den Projektpartnern zu teilen.

Testphase bis Saisonende

Solange es die Schneeverhältnisse zulassen, stehen das Klang-Kinderland sowie die Klangpiste zum Test bereit. Nach der Testphase werten die Projektpartner die gesammelten Erfahrungen aus und optimieren die Pisten wo nötig und möglich. Zu Beginn der nächsten Wintersaison werden die beiden Angebote offiziell eröffnet und hoffentlich als Anziehungspunkte weitum ihre Wirkung entfalten. Sozusagen als winterliche Schwestern des national bekannten Klangweges.