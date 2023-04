Obertoggenburg Es soll es attraktiver werden, auf das eigene Auto zu verzichten: Rufbus ergänzt bisheriges ÖV-Angebot Das ÖV-Angebot in den Gemeinden Wildhaus-Alt St. Johann und Nesslau soll, nebst der Hauptachse, mit Hilfe eines Rufbussystems attraktiver gemacht werden.

Ein Rufbussystem soll die Erschliessung mit dem Öffentlichen Verkehr im Obersten Toggenburg gezielt vorantreiben: Blick von Starkenbach in Richtung Schafberg. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Für die Gemeindepräsidenten von Wildhaus-Alt St. Johann, Rolf Züllig, und Nesslau, Kilian Looser, ist klar:

«Wir brauchten im obersten Toggenburg ein bedarfsgerechtes ÖV-Angebot, denn bisher findet die Erschliessung nur auf der Hauptachse statt.»

Mit einem zwei Jahre dauernden Pilotprojet, welches schrittweise ab Herbst gestartet wird, soll es attraktiver werden, auf das eigene Auto zu verzichten.

Gemeinsam mit der Ferienregion Toggenburg, der Energieagentur St. Gallen, dem Energietal Toggenburg und der SOB (Südostbahn) als Projektinitianten und Trägerschaft, wurde bisher die mögliche Umsetzung abgeklärt.

«Wir sind uns bewusst, dass es in unserer Region verschiedene Ansprüche an den ­öffentlichen Verkehr gibt. Da sind die Pendler, die Schülerschaft, aber auch die Touristen,» so Kilian Looser.

Leider sei es heute so, dass die bestehende Linie 790 mit der Postautoverbindung von Nesslau nach Buchs insbesondere die Anforderungen der Pendler nicht erfülle, da für die Fahrt zu viel Zeit benötigt werde.

Herausforderung durch ländlich-periphere Lage

Mit dem Start des Rufbussystems im Herbst soll abgeklärt werden, welche Bedürfnisse die Bevölkerung hat, welche Erschliessungen tatsächlich genutzt werden und in welcher Form das Ganze Sinn macht.

Angedacht sind Systeme, welche die Transportmöglichkeit unter anderem via App anfordern, allenfalls auch fixe Fahrpläne. Rolf Züllig hält fest:

«Wir diskutieren das Projekt laufend innerhalb der Trägerschaft und sind uns bewusst, dass wir in unserer Region Neuland betreten.»

Zudem sei die ländlich-periphere Lage der verschiedenen Siedlungen eine Herausforderung zur Erschliessung durch den ÖV.

Bis Nesslau ist die Region, dank der Bahnverbindung, gut erschlossen. Ab dort zu den Siedlungen und Dörfern Bühl, Ennetbühl, Laad und Dergeten, um nur einige zu nennen, fehle der Anschluss der «letzten Meile», so Kilian Looser.

Postauto bei der Haltestelle Dusi in Wildhaus. Der ÖV im obersten Toggenburg erfüllt nicht den Anforderungen der Pendler. Bild: PD

Rolf Züllig erwähnt in seiner Gemeinde das Gebiet Schönenboden, im Winter durch den Skibus erschlossen, insbesondere die nötige Lösung für einen Zubringer zum Klanghaus, aber auch die Gebiete Chüeboden-

Laui und St. Johannerberg, wobei diese Aufzählung nicht vollständig sei.

Kilian Looser bringt die Anforderungen wie folgt auf den Punkt:

«Es geht darum, sicherzustellen, dass jemand, der sein Haus am Morgen verlässt und im Laufe des Abends wieder zurückkehren will, dies auch ohne eigenes Fahrzeug bewäl­tigen kann.»

Die Attraktivität und Auslastung steigern

Vom Ziel einer 2000-Watt- und Null-Tonnen-CO2-Gesellschaft sei die Region noch weit entfernt, sind sich die beiden Gemeindepräsidenten einig.

Mit der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrsangebots könnte ein Schritt in die richti­ge Richtung gemacht werden. «Dass wir in unserer Gemeinde in Zukunft viele Haushalte ganz ohne eigenes Auto haben werden, ist kaum zu erwarten. Wenn aber nur ein Fahrzeug pro Familie weniger im Einsatz ist, kann ein wichtiger Schritt gemacht werden,» so Kilian Looser.

Aktuell liege der CO2-Ausstoss in der Region Obertoggenburg bei 5,88 Tonnen pro Person und Jahr. Gut die Hälfte gehe dabei zu Lasten der Mobilität, der Rest zur Gewinnung von Wärme. Der Nesslauer Gemeindepräsident ist überzeugt:

«Wenn wir es schaffen, die Attraktivität und die Auslastung des ÖV zu steigern, sind wir auf dem richtigen Weg.»

Und Rolf Züllig doppelt gegenüber dem W&O nach: «Wir müssen lernen, den öffentlichen Verkehr ganz neu zu überdenken und uns vom bisher Festgefahrenen zu lösen.»