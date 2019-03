Oberhelfenschwil weist Gewinn dem Eigenkapital zu Die Bürger von Oberhelfenschwil hiessen die Rechnung 2018 diskussionslos und mit grossem Mehr gut. Erneut gab es einen Einnahmenüberschuss, der Steuerfuss wurde bereits gesenkt. Sabine Camedda

Die Bürger von Oberhelfenschwil werden im Juni über die Zukunft ihrer Gemeinde entscheiden. (Bild: Ralph Ribi)

Auch wenn keine spektakulären Geschäfte bei der Bürgerversammlung von Oberhelfenschwil traktandiert waren, war das Interesse der Bürger gross. 76 Stimmbürger fanden sich am Montagabend in der Sonnenberghalle ein, dies entspricht einer Beteiligung von über 8 Prozent. Gemeindepräsident Toni Hässig und seine Ratskollegen konnten einen positiven Rechnungsabschluss vorweisen. Während das Budget noch einen Aufwandüberschuss von 116'000 Franken prognostiziert hat, schloss die Rechnung effektiv mit einem Plus von über 820'000 Franken.

Punktlandung bei den Steuereinnahmen

Dieses Geld wurde antragsgemäss dem Eigenkapital zugewiesen, das nun auf 2,5 Millionen Franken angewachsen ist. Die gute Finanzlage hat sich bereits im vergangenen Herbst abgezeichnet, darum beschloss die Bürgerschaft beim Voranschlag 2019 eine Senkung des Steuerfusses um sechs Prozent. Die Ursache der Besserstellung des Berichtsjahres ist jedoch nicht bei höheren Steuereinnahmen zu finden. «Der Abschluss ist im Vergleich zum Budget eine Punktlandung», sagte Toni Hässig. Gerade einmal 7100 Franken oder 0,2 Prozent höher waren die effektiven Einnahmen verglichen mit dem Voranschlag.

Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil. (Bild: Urs M. Hemm)

Viel mehr ins Gewicht fielen diverse Minderausgaben. Für der Bildung, dem höchsten Ausgabeposten der Gemeinde Oberhelfenschwil, wurden 87'000 Franken weniger ausgegeben als budgetiert. Tiefer war auch der Anteil der Gemeinde an die Pflegefinanzierung. Im Bereich der Sozialen Wohlfahrt verzeichnete die Gemeinde sogar ein Plus. Toni Hässig betonte, dass dies ein «nicht wiederkehrendes Ausnahmeergebnis» sei, basierend auf geringeren Sozialhilfeleistungen und Alimentenbevorschussungen sowie höheren Rückzahlungen. Schliesslich fielen auch die Kosten für den Winterdienst im Jahr 2018 tiefer aus als aufgrund des mehrjährigen Durchschnitts budgetiert.

Rennenbrücke soll nun saniert werden

Die Gemeinde Oberhelfenschwil tätigte im vergangenen Jahr Abschreibungen im üblichen Rahmen. Grössere Verschiebungen gab es bezüglich der Investitionen, die im Abschreibungsplan wirksam werden. Die Sanierung der Rennenbrücke wurde auf dieses Jahr verschoben und soll nun im Juni gestartet werden. Auf Kurs sei man mit dem Kanalisationsprojekt Schwanden-Graben-Uttenwil, das in diesem Jahr mit der Erschliessung von Schwanden abgeschlossen wird, sagte Toni Hässig.

Weniger Geld wurde bezüglich der Ortsplanung aktiviert. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gesamterneuerung des Gemeindestrassenplans in die Revision der Ortsplanung einfliessen zu lassen. Dazu gehört ebenfalls der Fuss-, Wander- und Radwegplan. Nach der Vorprüfung werden diese Instrumente der Ortsplanung vorgestellt und öffentlich aufgelegt.