Oberhelfenschwil Verkehrsunfall und brennende Pfannen: Feuerwehr Neckertal organisiert komplexe Übung im Dorfkern Zusammen mit der Rettung St.Gallen und der Kantonspolizei St.Gallen hat die Feuerwehr Neckertal am Freitag eine grosse Übung absolviert. Ziel war, die Zusammenarbeit der drei Blaulichtorganisationen zu üben und allfällige Verbesserungen zu erkennen. Derweil hatte die Mannschaft die Möglichkeit, ihr Handwerk zu festigen.

Insgesamt 16 Patienten betreuen die Rettungssanitäter der Rettung St.Gallen zusammen mit dem Sanitätszug und den First Respondern der Feuerwehr Neckertal. Bild: Marco Moser

Es ist Freitagabend in Oberhelfenschwil. Vom Volg bis zum Gemeindehaus ist alles gesperrt. Das vorbereitete Szenario ist anspruchsvoll: Ein Auto mit vier Personen ist in einen gas-betriebenen Kleinbus mit neun Insassen gekracht. Die Verletzungen reichen von unverletzt über bewusstlos bis schwer verletzt. Aufgeschreckt vom Unfall sind Anwohner auf den Balkon geeilt und haben dabei die Pfanne auf dem Herd vergessen, sodass bei ihnen in der Küche ein Brand ausbricht.

Pünktlich um 20 Uhr beginnt die Übung. Zuerst verschafft sich der Einsatzleiter Christoph Brunner einen Überblick. Zusammen mit dem abtretenden Zugchef Sanität Matthias Näf und Willy Altherr als Chef der Sanität in diesem Einsatz, setzt Einsatzleiter Christoph Brunner die Priorität auf die Personenrettungen.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Neckertal spricht sich mit der Rettung St.Gallen und der Kantonspolizei St.Gallen ab, um die anstehenden Herausforderungen zu koordinieren. Bild: Marco Moser

Koordiniert die Aufgaben erledigen

Nacheinander treffen die Strassenrettungszüge der Feuerwehr Neckertal aus Schönengrund und Brunnadern ein. Die Offiziere und Unteroffiziere holen ihre Befehle beim Einsatzleiter ab und mit den Angehörigen der Feuerwehr Neckertal arbeiten sie ihre Aufträge ab. Zuerst wird der Schadenplatz abgesichert, die Feuerwehr erstellt den dreifachen Brandschutz. Die Züge der Strassenrettung beginnen koordiniert und aufgeteilt nach konkreten Aufgaben wie «Front» oder «Sicherheit» oder «Rückwärtiges», die Fahrzeuginsassen zu retten.

Die Sanitäter der Rettung St.Gallen helfen bei der Beurteilung der Patienten und definieren anhand der Verletzungsmuster die Reihenfolge der Rettungen. Zusammen mit dem Sanitätszug errichten sie eine Patientensammelstelle. Die Kantonspolizei St.Gallen kümmert sich um den Verkehr, die Spurensicherung und die Gesamteinsatzleitung.

Während die Strassenrettung der Feuerwehr Neckertal die abgeschlossenen Fahrzeuge aufschneidet, beurteilen Rettungssanitäter der Rettung St.Gallen die Patienten und bestimmen, in welcher Reihenfolge die Fahrzeuginsassen gerettet werden. Bild: Marco Moser

Für die Feuerwehr Neckertal ist es eine der komplexesten Übungen, die sie je organisiert hat, wie Kommandant Ueli Tanner ausführt: «Diese grosse Übung dient uns allen, um in unserer Arbeit besser zu werden. Aber vor allem tragen wir diese Übung zu Ehren der rund ein Dutzend Angehörigen der Feuerwehr Neckertal aus, die ihre Dienstpflicht letztes Jahr oder in diesem Jahr erfüllt haben.»

Abschied von zwei erfahrenen Offizieren

Mit dem Rücktritt von Matthias Näf als Chef des Sanitätszuges und letztes Jahr mit Thorsten Friedel als Zugchef Schönengrund treten zwei langjährige und erfahrene Offiziere aus der Feuerwehr Neckertal aus. Feuerschutzkommissionspräsident und Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil Toni Hässig bedankte sich bei beiden:

«Ein herzliches Dankeschön für den jahrelangen Einsatz für die Sicherheit der Neckertaler Bevölkerung.»

Und an die Mannschaft gerichtet lobte Toni Hässig: «Das war eine komplexe Übung. Euer Handling hat mir Eindruck gemacht.»