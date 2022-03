Oberhelfenschwil Verfahren eingestellt: Ursache des Brandes in Oberhelfenschwil bleibt ungeklärt Gemäss der St.Galler Staatsanwaltschaft kann die Ursache des Hausbrandes kurz vor Weihnachten wegen des grossen Schadens am Gebäude nicht mehr festgestellt werden.

Die Ursache für den Brand in Oberhelfenschwil kann wegen der starken Schäden nicht festgestellt werden. Bild: PD

Es war ein Schock, als im vergangenen Jahr kurz vor Heiligabend ein Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil in Vollbrand stand. Schnell bestätigte sich der Verdacht, dass zwei vermisste Personen, die sich beim Brand im Haus aufgehalten haben, verstarben.

Dabei handelte es sich um die Bewohner des Hauses, einen Mann und eine Frau. Ihre beiden Kinder, 12 und 14 Jahre alt, konnten das Haus rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Das Gebäude an der Dorfstrasse gleich neben der Kirche wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Schnell wurde über die Brandursache spekuliert. Jetzt wurde laut Beatrice Giger, Medienbeauftragte der St.Galler Staatsanwaltschaft, das Verfahren eingestellt, eine Brandursache konnte nicht ermittelt werden.

«Brandstiftung kann ausgeschlossen werden»

«Im vorliegenden Fall hat die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ein Strafverfahren gegen unbekannt eröffnet. Dieses wurde zwischenzeitlich mittels Einstellungsverfügung abgeschlossen», sagt Beatrice Giger. Aufgrund des grossen Brandschadens am Gebäude hätten die Brandermittler eine genaue Brandursache nicht mehr eruieren können. Dennoch: «Die Strafuntersuchung ergab, dass eine Brandstiftung ausgeschlossen werden kann», sagt sie.

Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil. Bild: Urs M. Hemm

So bleibt ungeklärt, wie es kurz vor Weihnachten, als zwei Kinder ihre Eltern verloren haben, zu diesem tragischen Brand im Ortskern von Oberhelfenschwil kam. «Die beiden Kinder sind nach wie vor bei ihren Verwandten und es geht ihnen den Umständen entsprechend gut», sagt Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil, der bereits in der Brandnacht vor Ort war und auch Hilfe für die Familie in die Wege geleitet hatte. «Die Sach- und Geldspenden waren überwältigend und haben die Anteilnahme und Solidarität über die Dorfgrenzen hinaus gezeigt», sagt Toni Hässig.

Grosseinsatz der Rettungskräfte

Mittlerweile sei die Abrissbewilligung für die Brandruine erteilt worden.

Das Haus muss abgerissen werden, die entsprechende Bewilligung wurde von den Gemeindebehörden erteilt. Bild: PD

Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, ein Notarzt, die Feuerwehr Neckertal mit rund 70 Feuerwehrleuten und 12 Fahrzeugen. Ebenfalls im Einsatz standen die Rega und Mitarbeitende der Gemeinde.