Oberbüren Zu grosse Schneelast: Scheune ist eingestürzt Am Freitagmorgen ist ein Abbruchobjekt mitten im Dorf zusammengebrochen. An dieser Stelle ist schon länger ein Neubau geplant.

Die eingestürzte Scheune an der Durchgangsstrasse in Oberbüren. Bild: Stephan Traber

Am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr ist die schon längere Zeit leer stehende Scheune in Oberbüren unter der Schneelast eingestürzt. Es handelt sich um ein Abbruchobjekt an der Durchgangsstrasse mitten im Dorf Oberbüren.

Seit Jahren stehen dort Visiere, die auf eine Neuüberbauung mit sechs Wohnungen hindeuten. Das Haus befindet sich seit 1975 in der Ortsbildschutzzone. Dieser Einschränkung muss bei einem Neubau Rechnung getragen werden.

Die Liegenschaft hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Früher beherbergte das Bauernhaus mit Scheune ein Restaurant namens «Rössli».