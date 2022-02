OBERBÜREN Defizit in der Erfolgsrechnung 2021 – Steuerfuss bleibt unverändert Die Jahresrechnung 2021 vom Gemeinderat Oberbüren schliesst mit einem Defizit ab, welches trotz hoher Steuereinbussen geringer ausfiel als budgetiert.

Das frisch sanierte Gemeindehaus Oberbüren. Bild: Lia Allenspach

Die Rechnung 2021 der Politischen Gemeinde Oberbüren schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 785'459 Franken ab. Gegenüber dem budgetierten Defizit von 954'000 Franken entspricht dies einer Besserstellung von 168'541 Franken. Das teilt die politische Gemeinde mit. Die Besserstellung lässt sich insbesondere mit dem tiefer ausgefallenen Finanzbedarf der Schulen, tieferen Sozialhilfekosten sowie höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern begründen.

Die budgetierten Steuereinnahmen konnten 2021 nicht erreicht werden. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern liegt die einfache Steuer fast zwei Millionen Franken unter dem Budget von 10,9 Millionen Franken. Diese starke Abweichung ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. So zogen 2021 nur wenige Steuerpflichtige Beteiligungen. So wurden sehr hohe Liegenschaftsunterhaltskosten geltend gemacht, wodurch die Steuereinnahmen ebenfalls erheblich gesunken sind.

Grundstückgewinnsteuern höher als geplant

Bei den Nachzahlungen resultierte ein Minderertrag von 890'000 Franken. Bei den Quellensteuern natürlicher Personen, bei den Gewinn- und Kapitalsteuern von Firmen sowie den Grundstückgewinnsteuern konnten die budgetierten Erträge erreicht werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde das Budget sogar um 528'000 Franken übertroffen.

Das Budget der Handänderungssteuern wurde nicht erreicht. Aufgrund von bereits heute bekannten Spezialfällen wird aber fürs laufende Jahr mit einem deutlich höheren Ertrag gerechnet.

Steuerkraft 2021 gesunken

Die Steuerkraft hat 2021 um rund 700 Franken abgenommen. Das Eigenkapital nimmt ab. Bei einem Eigenkapital von total 39,6 Millionen Franken ist der Gemeinderat der Ansicht, dass eine Reduktion des Eigenkapitals aktuell vertretbar ist. Der Gemeinderat hat unter Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerschaft beschlossen, das ausgewiesene Defizit von 785'459 Franken durch Reduktion des Eigenkapitals zu decken.

Defizite aus dem Eigenkapital decken

Das Budget 2022 basiert auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen gegenüber dem Vorjahr um rund 2,5 Prozent zunehmen. Unter Berücksichtigung des Bezugs aus der Ausgleichsreserve von 700'000 Franken wird mit einem Defizit von 889'000 Franken gerechnet.

Die Finanzplanung basiert auf den Budgetzahlen 2022. Bis 2026 ist bei einem gleichbleibenden Steuerfuss mit Defiziten in der Höhe von 0,869 bis 1,558 Millionen Franken zu rechnen. Dabei ist in den Jahren 2022 bis 2026 ein Bezug aus der Ausgleichsreserve von total 4,7 Millionen Franken berücksichtigt. Die Defizite können mit dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt werden, sodass sich am Ende der Planungsperiode das «freie Eigenkapital» auf rund 22,599 Millionen Franken belaufen wird.

Grosse Investitionen vorgesehen

Nachdem in den letzten Jahren die Vorbereitungen rund um das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Niederwil getätigt wurden, soll im Jahr 2022 nun mit der Umsetzung des Bauprojekts zum BGK Niederwil gestartet werden. Auch in Bezug auf das BGK Oberbüren soll mit der Ausarbeitung des Vorprojekts gestartet werden. Weitere hohe Ausgaben stehen im Bereich Abwasser an. So sind Investitionen im Bereich Meteorkanal und Rückbau der ARA Rüteli geplant.

Wie bereits kommuniziert, wurde die Bürgerversammlung abgesagt und stattdessen eine Urnenabstimmung am 10. April angeordnet. (gk/mkn)