Kein Sieger am Freitagabend: Neckertal-Degersheim und Münchwilen teilen sich die Punkte und trennen sich zum Auftakt der Meisterschaft mit 2:2

Drittligist Neckertal-Degersheim gehört nach dem letztjährigen Ausflug in die Gruppe 3 nun wieder der Gruppe 4 an. Dort empfing die Danuser-Elf in Runde 1 Münchwilen und schaffte trotz Feldüberlegenheit und besserer Möglichkeiten nur ein Unentschieden.