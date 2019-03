Nun geht es los mit der Überbauung Obermühle in Bütschwil Die Arbeiten für die neue Überbauung Obermühle im Bütschwiler Ortskern sind seit kurzem im Gange. Der Spatenstich mit Anwohnern und Käufern war am Montagabend. Anina Rütsche

Bauherren, Projektleiter, Käufer und Anwohner trafen sich bei der künftigen Überbauung Obermühle zum Spatenstich. (Bild: Anina Rütsche)

Am Montagabend hat der Spatenstich für die Überbauung Obermühle in Bütschwil stattgefunden. Bauherren, Projektleiter sowie Anwohner und Hauskäufer trafen sich zum Austausch und zum Apéro. In den kommenden Monaten werden auf dem zentral gelegenen Gelände im Ortskern am Dorfbach neun Reihen-Einfamilienhäuser erstellt. Wie die Verantwortlichen mitteilen, sind deren vier bereits verkauft.

Überbauung wird im Herbst 2020 fertiggestellt

Das Gelände ist nun bereit für den Aushub, da die vorherige Liegenschaft bereits abgebrochen wurde. Laut Angaben der Verantwortlichen ist die Planung weit fortgeschritten. Die meisten Aufträge seien an regionale Firmen vergeben worden. Geplant ist, dass die Häuser in der Obermühle im Herbst 2020 bezogen werden können.

Holz, Erdsondenheizung und Photovoltaikanlage

Bei dem Neubauprojekt kommt eine zeitgemässe, vorfabrizierte Holzelementbauweise zum Einsatz. Zudem werden die Gebäude mit Photovoltaikanlagen und Erdsondenheizungen ausgerüstet. Der Innenausbau wird qualitativ hochwertig und die Käuferinnen und Käufer können den Innenausbau in weiten Teilen selber bestimmen. Die Bauherrschaft für die Obermühle haben die Adrian Scherrer AG mit Adrian Scherrer und der Architekt Peter Keller inne. Beide stammen aus Bütschwil. Für Verkauf und Beratung ist die Gmür Immo GmbH aus Uerikon zuständig.