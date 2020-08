Serie Bahnhofarchitektur im Toggenburg: Nüchterne Funktionalität verdrängt die Geschichte Auf der Zugstrecke ins Toggenburg sind viele Bahnhöfe nur noch Haltestellen. Früher sah das anders aus. Einige der Zeitzeugen sind noch erhalten.

Der Bahnhof Bazenheid in den 1970er-Jahren. Der Bahnhof Bazenheid heute. (Bild: PD)

Zwischen Lütisburg und Lichtensteig sind immer noch Spuren der 150-jährigen Bau- oder Bahnhofgeschichte anzutreffen. Teils eher unansehnliche, sicher aber aus den Proportionen geratene Stationsgebäude sind zu sehen. Die Geschichten hinter den Bauten lassen sich meist erst nach Archivrecherchen klären.

Eine Ehrenrettung vorweg: Die ursprünglichen Stationsbauten der Toggenburgerbahn hinterlassen einen ausgewogenen und harmonischen Eindruck. Zeichnungen und Bilder aus der Zeit um oder vor 1900 belegen das.

Kostensparend, aber wenig ästhetisch

Betrieblich notwendige Erweiterungen realisierten die SBB unmittelbar nach 1902 durch Neubauten oder, der Sparsamkeit gehorchend, durch Umbauten.

Im Toggenburg und andernorts behalf man sich mit Aufstockungen oder vielmehr durch ein dazwischen gesetztes Geschoss. Holzbauten boten sich für dieses kostensparende, aber weniger der Ästhetik gehorchende Verfahren an.

Das umgenutzte Lichtensteiger Stationsgebäude aus der Zeit der Toggenburgerbahn. Bild: Anton Heer

In Lichtensteig steht das ursprüngliche und weitgehend im Zustand von 1870 belassene Bahnhofgebäude der Toggenburgerbahn. In Bazenheid verdrängte die nüchterne Funktionalität fast alle Spuren der Geschichte. Allein einige Betonmasten erinnern noch an die Kriegselektrifikation von 1943. Die überlieferte Zeichnung des «Aufnahmsgebäudes» von Bütschwil lässt sich augenfällig der purifizierten heutigen Bausubstanz gegenüber stellen.