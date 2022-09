Nothilfe Miva transportiert Hilfe – seit 90 Jahren Mit gezielten Einsätzen vor Ort leistet das Hilfswerk Miva seit bald einem Jahrhundert wertvolle Hilfe in Afrika, Lateinamerika und Asien.

Pater Paul Schulte mit seinem Flugzeug die «rote Motte» Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Das Hilfswerk Miva feiert sein 90-jähriges Bestehen. Seit 1932 finanziert Miva geeignete Transport- und Kommunikationsmittel in Armutsregionen. Die Idee kam von Pater Paul Schulte. Sein Studienfreund starb in Afrika an den Folgen eines Mückenstichs, weil er keine rechtzeitige Hilfe wegen fehlender Transportmöglichkeiten bekam.

Aufgrund dieses Verlustes gründete er Miva Deutschland mit dem Ziel, zweckmässige Fahrzeuge für den Einsatz in den Weltmissionen zu finanzieren. Mit seinem Flugzeug die «rote Motte» trug er die Idee auch nach Einsiedeln. Die Begeisterung über seine Arbeit führte am 5. September 1932 im Klosterhof zur Gründung der Miva Schweiz, initiiert durch Pater Friedrich Ziegler.

Unterstützung in Transport und Kommunikation

Heute ist Miva in Afrika, Lateinamerika und Asien vor allem in abgelegenen Gebieten, deren Entwicklung durch das Fehlen von Transport- und Kommunikationskapazitäten behindert wird, aktiv. Ob Maultier, Ambulanz, Geländewagen, Lastwagen, Fahrrad, Schiff, Computer oder Satellitenfunkanlage: Die Unterstützung von Miva ist den lokalen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasst.

Präsident des St. Galler Kantonsrates Jens Jäger (links) mit Miva Präsident und Exkantonsrat Felix Bischofberger. Bild: PD

Den 90. Geburtstag feierte Miva kürzlich im Pfarreizentrum Wil. Dabei wurden Ausschnitte des Films «Das Vermächtnis eines Missionars» gezeigt, mit welchem damals Pater Paul Schulte seine Idee auch nach Einsiedeln brachte. Abschliessend wurde anhand eines aktuellen Projektes die Wirkung der punktuellen Hilfe von Miva aufgezeigt. Mit der Finanzierung eines Lastwagens kann der Miva Partner in Kolumbien Food Waste reduzieren und Tausende Armutsbetroffene ernähren. (pd)