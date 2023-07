Nostalgie Reisen wie in früheren Zeiten: Die Toggenburger Postkutsche «Helvetia» ist auf Churfirsten-Rundfahrt Sandro Scherrer aus Dietfurt befindet sich mit Sohn Martin Scherrer und acht Passagieren auf einer viertägigen Fahrt rund um die Churfirsten.

Die Postkutsche von Familie Scherrer aus Dietfurt macht Halt am Werdenbergersee. Bild: Corinne Hanselmann

Am Donnerstag machte eine historische Postkutsche Mittagshalt am Werdenbergersee und zog viele Blicke auf sich. Sandro Scherrer aus Dietfurt befindet sich mit Sohn Martin Scherrer und acht Passagieren auf einer viertägigen Churfirsten-Rundfahrt. Die gestrige Etappe führte von Wildhaus via Grabserberg und Werdenberg nach Wangs. Danach geht es weiter Richtung Walenstadt–Kerenzerberg–Weesen und am letzten Tag über den Ricken zurück nach Dietfurt.

Die Postkutsche «Helvetia» ist ein nach alten Plänen angefertigter Nachbau des Wagentyps, der früher zwischen Ebnat-Kappel und Buchs verkehrte. Gezogen wird sie von vier Lipizzanern und einem Freiberger. Rund 40 Kilometer bewältigt das Gespann pro Tag.