NLA Trotz zwei Satzbällen: Volley Toggenburg verliert auch gegen Cheseaux mit 0:3 Die Volleyballerinnen aus Wattwil haben auch das 16. Spiel der laufenden Saison verloren. Das Team wird damit fix in den Playouts gegen den Abstieg aus der NLA kämpfen müssen.

Taylor Borup (Nr. 17) konnte in ihrem dritten Spiel für Volley Toggenburg wichtige Akzente setzen. Bild: Teresa De Cristofaro Frei

Mit dem VBC Cheseaux empfing Volley Toggenburg am Samstagabend einen erwartet unbequemen Gegner. Die Waadtländerinnen gelten als aufsässig, sind kampfstark und bringen selbst Topteams regelmässig in Bedrängnis. Der 5. Zwischenrang in der Meisterschaft ist ihr verdienter Lohn. Anders sieht die Lage bei Volley Toggenburg aus. Mit bloss einem Punkt aus 16 Spielen steht das Team am Tabellenende der NLA.

Kaltstart für das Heimteam

Keine zwei Minuten waren in der Wattwiler Rietsteinhalle gespielt, da musste Cheseaux-Topscorerin Erika Pritchard das Spielfeld mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung verlassen. Trotzdem war Volley Toggenburg das Team, das daraufhin unter Druck geriet. Das Heimteam agierte in der Annahme fahrig und liess die Durchschlagskraft in der Offensive einmal mehr vermissen. Da die Waadtländerinnen zudem kaum Fehler begingen, ging der erste Satz deutlich zu Ungunsten der Wattwilerinnen mit 14:25 aus.

Der zweite Satz startete ausgeglichener. Cheseaux beging den einen oder anderen Fehler mehr und die Angriffe der amerikanischen Topscorerin in den Reihen des Heimteams, Maggie Nedoma, fanden vermehrt ihr Ziel. Beim Stand von 8:8 nutzte Cheseaux ein kleine Schwächephase des Heimteams und konnte sich um vier Punkte absetzen. Zwar mühte sich Volley Toggenburg, den Rückstand noch einmal zu verkleinern, doch die Waadtländerinnen verwalteten den Vorsprung geschickt. Auch der zweite Satz ging mit 25:19 an die Gäste.

Die Chance auf den Satzgewinn

Volley Toggenburg übernahm im dritten Satz das Spieldiktat und legte zum 9:5 vor. Der Block stand nun deutlich stabiler und der amerikanische Neuzuzug Taylor Borup vermochte in der Offensive einige Akzente zu setzen. Zwischenzeitlich glich Cheseaux zum 12:12 aus und es entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Beim Stand von 23:22 erspielte sich Volley Toggenburg tatsächlich zwei Satzbälle. Doch das Heimteam agierte just in diesem heiklen Moment viel zu eindimensional. Mit vier Punkten in Folge gewann der VBC Cheseaux diesen Satz doch noch mit 26:24.

Auf die Abstiegsspiele vorbereiten

Volley Toggenburg steht erneut mit leeren Händen da und wird damit fix in den Playouts um den Verbleib in der NLA kämpfen müssen. Der Tabellenletzte spielt dabei eine Best-of-five-Serie gegen den Zweitletzten. Bis dahin bleibt noch Zeit, die Abstimmung zu verbessern und die Offensive variantenreicher zu gestalten. Am nächsten Samstag bietet sich gegen das sich im Aufwind befindende Sm’Aesch-Pfeffingen die nächste Gelegenheit dazu.