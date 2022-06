NIEDERUZWIL Lebendige Erinnerung an das alte Zentrum: Bei einem historischen Bauernhof pflegt Hansjörg Högger unzählige Rosen Hansjörg Högger ist ein begeisterter Rosensammler. vor allem historische Sorten liebt er. Auf seiner Liegenschaft in Niederuwil hat er unzählige Sorten angepflanzt.

Das Ensemble mit Häusern und der Scheune bildet eine grüne Oase. Bild: PD

Niederuzwils Zentrum wird dominiert von der Ochsenkreuzung und von Neubauten. Auf den ersten Blick nicht sichtbar, versteckt sich ein wunderschönes Stück Alt-Niederuzwil einen Steinwurf von der Ochsenkreuzung entfernt.

Es ist der historische Bauernhof von Hansjörg Högger, ein stimmiges Ensemble aus einem 300 Jahre alten Biedermeierhaus, einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit wunderschöner Loggia, einer wahrscheinlich etwa 150-jährigen Scheune und einer Remise.

Eine mächtige 1917 gepflanzte Linde verleiht dem Hof ein Blätterdach. Ein von Rosen gesäumter Bauerngarten vor dem Haus versprüht Charme. Hansjörg Höggers Vorfahren betrieben im Verbund von zwei Generationen jeweils einen Landwirtschaftsbetrieb und eine Fuhrhalterei. Die Leidenschaft des heutigen Besitzers sind aber Rosen.

Rosen brauchen Platz

Während Briefmarkensammlungen im Büchergestell Platz haben, habens Rosensammler etwas schwieriger. Pflanzen brauchen Platz. Und Platz hats auf dem Areal des historischen Hofs. «Trotzdem wird der Platz knapp», meint Hansjörg Högger lachend.

Ihm haben es vor allem historische Rosen angetan. Um zu ihnen zu kommen, reist er auch schon mal herum. Öfters etwa nach Steinfurt, nördlich von Frankfurt.

Vier Rosengärtnereien habe es dort, sagt er. Eine davon habe sich auf ganz besonders historische Rosen spezialisiert. Und so haben wieder ein paar Pflanzen den Weg nach Niederuzwil angetreten. Beim Besuch sind sie provisorisch platziert. Der Hausherr wird sich noch der Suche nach dem geeigneten Platz widmen müssen.

Geteilte Freude: Urgrossmutter pflanzte erste Rosen

Wie wird man zum Rosensammler? Bei Hans-jörg Högger legte die Mutter mit einem geschenkten Rosenbuch den sprichwörtlichen Samen, der aufging. Und so fanden immer mehr Rosen den Weg nach Niederuzwil.

Rosen unzähliger Sorten blühen in Niederuzwil. Bild: PD

Wie viele es sind, weiss er nicht. Das ist für ihn auch nicht so wichtig, deshalb hat er aufgehört zu zählen. Die ältesten Rosen im Garten hat seine Urgrossmutter gepflanzt, sie dürften über 100 Jahre alt sein. Vielleicht gibts in der Familie so etwas wie ein Rosen-Gen.

China- und Moosrosen sind zu sehen

Ein Rundgang mit dem Rosenfan durch seine Schätze ist ein Erlebnis. Er kennt all seine Rosen. Er erklärt mühelos den komplexen Stammbaum der Portlandrosen, kennt die Geschichte der Chinarosen, welche seit 500 Jahren nach Europa gebracht werden und über Einkreuzungen dafür sorgen, dass die Rosen nicht nur einmal im Jahr, sondern fast ständig blühen.

Er zeigt beim Rundgang die Kelchblätter der Moosrosen, welche tatsächlich an Moos erinnern. Und er erzählt flüssig, durch welche Kreuzungen diese Rose entstanden ist. Um dann zu erklären, wie die Teerosen zu ihrem Namen kamen.

Die grün blühende Rose ist schwer zu sehen

Er weist auf die prächtigen Blüten der Remontantrosen hin, die vor allem in Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts den Höhepunkt ihrer Beliebtheit erreichten, lässt Besucherinnen und Besucher an den Rosen riechen, welche unwiderstehliche Duftvarianten verströmen.

Inmitten moderner Überbauungen hat Hansjörg Högger ein kleines Paradies erschaffen. Bild: PD

Und er lässt zum Spass auch mal Besucher seine grünblühende Rose im Garten suchen. So viel sei verraten: Sie ist ob ihrer kleinen und unscheinbaren Blüte kaum zu finden. Hat man sie unter gütiger Mithilfe des Hausherrn einmal gesehen, wird man sie kaum mehr übersehen.

Wer fragt, den führt Hansjörg Högger gerne durch sein Paradies. Schliesslich freue er sich, wenn sich auch andere über seine Rosen freuen, sagt er.

Diven für den Sammler

Unermüdliche Kreuzungsversuche der Rosenzüchter sorgten dafür, dass es etwa 40 Rosenklassen mit jeweils tausenden von Rosensorten gibt. Für jedes Klima, für jeden Verwendungszweck und für jeden Geschmack.

Die Rosen in Höggers Garten sind in «normalen» Gärten kaum zu finden. Es handelt sich überwiegend um historische Rosensorten. Einige darunter sind richtige Diven, die ein hohes Mass an Pflege verlangen, auch etwas verhätschelt werden wollen, um dann trotzdem nicht immer so zu gedeihen, wie sich Hansjörg Högger das wünscht.

Das dürfte damit zusammenhängen, dass sie in ihrem Stammbaum viele empfindliche Pflanzen aus wärmeren Gegenden haben. Für einen Sammler wie Hansjörg Högger aber macht genau das den Reiz dieser Rosen aus. Und so erstaunt nicht, dass er auch Rosen pflegt, die nicht winterhart sind und entsprechend die kältere Jahreszeit bei ihm im Treppenhaus verbringen – und dort mit ihren Blüten erfreuen.

Beliebte Rosen in China, in Ägypten, in Rom und in Griechenland

Fossile Rosen in Felsformationen in den USA beweisen, dass es schon vor 40 Millionen Jahren wilde Rosen gab. Ihren Ursprung haben sie vermutlich in Zentralasien. In China wurden Wildrosen vor etwa 5’000 Jahren in Kultur genommen. Rosengärten erfreuten sich schon damals grosser Beliebtheit.

Später blühte der ägyptische Rosenhandel mit den Römern. Sie waren von den Pflanzen so begeistert, dass sie in Süditalien grosse Rosenschulen anlegten. Der Philosoph Seneca berichtet, dass Gewächshäuser durch Röhren mit heissem Wasser erwärmt wurden, um Rosen auch ausserhalb ihrer eigentlichen Blütezeit zu kultivieren.

Rosen waren im Mittelalter Liebessymbole

Die Griechen nannten die Rosen die «Königin der Blumen». Im Mittelalter galt die Rose besonders bei den Minnesängern als Symbol der Liebe. Die meisten Gartenfans pflanzen Rosen einfach deshalb, weil sie die schönen Blüten lieben.

Mit ihren seidenen Blütenblättern und den wehrhaften Stacheln – botanisch gesehen nicht Dornen – stellt die Rose eine Mischung aus Eleganz, Zartheit und Kraft dar. Rosen üben auf viele Menschen einen unwiderstehlichen Zauber aus.