Niederlage Volley Toggenburg verliert Achtelfinal und scheidet aus dem Cup aus Die Niederlage gegen Volero Zürich ist ein schlechtes Vorzeichen für den Verbleib der Toggenburgerinnen in der NLA. Müssen sie in die Relegation, heisst der Gegner dort unter anderem erneut Volero Zürich.

Bei den Toggenburgerinnen in weiss-schwarz passte im Cup-Spiel gegen Volero zu wenig zusammen. Bild: PD

«Ausgerechnet Volero!» Dies dürften sich einige Fans von Volley Toggenburg gedacht haben, nachdem die Auslosung für die Cup-Achtelfinals klar war. Zehnmal in Serie wurde das Starensemble von Mäzen Stav Jacobi Schweizer Meister.

Aktuell spielt Volero Zürich in der NLB und führt dort die Tabelle an. Das Cup-Spiel vom Sonntag war daher auch aus Sicht der aktuellen sportlichen Situation brisant: Der Tabellenletzte der NLA traf auf den Tabellenersten der NLB. Während die Toggenburgerinnen in der laufenden Saison erst sechs Sätze für sich entscheiden konnten, hat Volero erst einen einzigen Satz verloren. In der Startformation der Zürcherinnen stehen gleich vier Ausländerinnen.

Den zweiten Satz gewann Volley Toggenburg

Die Nervosität zu Spielbeginn war deutlich zu spüren. Vor allem Volley Toggenburg begann unsicher und handelte sich sogleich einen Rückstand ein. Zudem war die erstmals im Einsatz stehende und erst 16-jährige Kimi Schnegg ein beliebtes Angriffsziel für die Aufschläge der Zürcherinnen. Beim Stand von 18:10 für Volero war aber Schluss mit den Geschenken und die Wattwilerinnen kamen deutlich besser ins Spiel. Die Punkte wurden umkämpfter und dank der stark aufspielenden Harlee Kekauoha kam Volley Toggenburg sogar auf 22:23 heran. Doch die Gastgeber behielten die Nerven und gewannen den ersten Satz mit 25:22.

Zu Beginn des zweiten Satzes konnte Volley Toggenburg die Fehlerquote senken. So entstand ein munterer Schlagabtausch zwischen zwei gleich starken Teams. Mit 15:12 lagen die Zürcherinnen in Front, als das amerikanische Duo im Diensten der Wattwilerinnen zu einem Höhenflug ansetzte. Auf die Services von Sabryn Roberts konnte Volero ebenso wenig reagieren wie auf die Diagonalangriffe von Kekauoha. Der zweite Satz ging unter dem Jubel der rund 20 angereisten Toggenburger Fans mit 25:17 an die Gäste.

Den dritten Satz jedoch verschliefen die Wattwilerinnen komplett. Während Volero die eigene Fehlerquote senken konnte, stieg sie bei den Damen von Trainer Marcel Erni an. Schnell lag Volero mit 7:1 in Front und beschränkte sich in der Folge darauf, den Vorsprung zu verwalten. Es reichte vollkommen aus, auf die Fehler von Volley Toggenburg zu warten. Denn diese kamen reichlich. Es war aus Sicht der Toggenburgerinnen die schlechteste Phase im ganzen Spiel, sodass der dritte Satz deutlich mit 25:12 verloren ging.

Volero kam auch im vierten Satz stärker aus der Pause und setzte sich leicht zum 6:3 ab. Doch Volley Toggenburg zeigte Kämpferqualitäten und konnte zwischenzeitlich zum 9:9 ausgleichen. Das Spiel wurde intensiver und Volero bekundete Mühe mit den tapfer aufspielenden Wattwilerinnen. Und sie machten Fehler. Doch Volley Toggenburg wusste nichts mit diesen Geschenken anzufangen. Die Damen von Trainer Erni verloren auch den vierten Satz mit 17:25.

Kein gutes Zeichen für den Ligaerhalt

Für Volley Toggenburg wird die Situation nun äusserst ungemütlich. Noch drei Qualifikationsspiele bleiben Trainer Erni und seinem Team, um die rote Laterne abzugeben. Doch auch als 9. platziertes Team wäre der Ligaerhalt noch nicht gesichert. Der Verlierer der Playout-Spiele zwischen Rang 9 und 10 der NLA muss in der Relegationsrunde gegen Volero Zürich und ein weiteres NLB-Team antreten. Diese drei Teams kämpfen dann um den letzten Platz in der NLA. Das Cup-Spiel hat gezeigt, dass die Tage von Volley Toggenburg in der NLA wohl gezählt sind, wenn man Val-de-Travers in den Playout-Spielen nicht besiegen kann. (red)