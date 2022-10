Regionalfussball Sieg und Unentschieden für die Teams aus Ebnat-Kappel - Wattwil Bunt und Kirchberg müssen hingegen eine Niederlage zur Kenntnis nehmen Ebnat-Kappel tritt in der 4. Liga weiterhin unwiderstehlich auf und feiert beim 7:2 gegen Zuzwil 2 den sechsten Sieg in Folge. Den Frauen aus dem Doppeldorf reicht es gegen Ems immerhin zu einem Unentschieden. Niederlagen kassieren hingegen Wattwil Bunt beim 2:3 in Romanshorn und Kirchberg in Zuzwil (1:3). Dem Regen zum Opfer fiel das 3.-Liga-Derby Neckertal-Degersheim - Bütschwil

Haxhi Shala (Mitte) schoss für Wattwil Bunt den zweiten Treffer. Zu einem Punktgewinn reichte es trotzdem nicht. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Aufwärtstrend von Wattwil Bunt in der regionalen 2. Liga wurde am Samstag jäh gestoppt. Nach dem Unentschieden gegen Calcio Kreuzlingen und dem Heimsieg gegen Eschenbach setzte es ausgerechnet gegen Tabellenschlusslicht Romanshorn eine 2:3-Niederlage ab.

Die Gäste aus dem Toggenburger kamen mit der Spielweise des Gegners lange Zeit nicht zurecht und bekundeten überdies Mühe mit dem schwer zu bespielenden Terrain.

Zwei Gegentore bereits in der Startphase

Für die Wattwiler begann die Partie denkbar schlecht. Kaum drei Minuten waren gespielt, da brachte Keller seine Farben schon in Führung. Es sollte aus Sicht der Gäste noch schlechter kommen. Nach 17 Minuten lag der Ball erneut im Wattwiler Gehäuse. Diesmal liess sich Kjazimi als Torschütze feiern.

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn kam nach 30 Minuten zurück, als Elias Schönenberger auf 1:2 verkürzte. Eine weitere Grosschance kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte beinahe zum Ausgleich geführt. Acht Minuten nach der Pause mussten die Toggenburger dann erneut einem Zweitore-Rückstand nachrennen. Diesmal war es Aegerter, der für den Tabellenletzten auf 3:1 erhöhte.

Shala schiesst zweites Tor, verpasst aber den Ausgleich

Noch verblieb aber mehr als eine halbe Stunde, das Spiel doch noch positiv zu gestalten. Zu mehr als dem Anschlusstreffer von Shala nach 85 Minuten reichte es aber nicht mehr, obwohl der gleiche Akteur in der Nachspielzeit mit einem Kopfball den Ausgleich verpasste.

Für Sportchef Albert «Gusti» Geiger ist die Niederlage ärgerlich, weil ein Punkt im Bereich des Möglichen lag: «Wir hatten genügend Chancen für ein Unentschieden.»

Trainer Domenico Esposito brauchte nach Spielschluss einige Minuten, um seine Gedanken zu ordnen. Die späte 1:3-Niederlage hatte Substanz gekostet und an den Nerven gezehrt.

Das war durchaus verständlich. Den Sieg oder zumindest ein Unentschieden vor Augen, kassierten die Kirchberger in den letzten Minuten noch zwei Gegentore.

Zwei Szenen beschäftigten den Trainer besonders

Zwei Szenen wühlten den Kirchberger Trainer besonders auf. «Beim Stand von 1:1 haben wir nach 85 Minuten den Matchball zum 2:1 auf dem Fuss. Schade, ich kann meinem Spieler keinen Vorwurf machen, wenn er den Ball aber annimmt, statt direkt zu schiessen, wäre der Ball wohl im Tor gelandet.»

Als drei Minuten später auf der anderen Seite ein Tor fällt, schien die Sache gelaufen. In der 92. Minute wurde den Kirchbergern dann aber aus Sicht Espositos ein glasklarer Handelfmeter verweigert. «Leider hat der Schiedsrichter nicht auf den Punkt gezeigt, denn bei besagter Szene wurde der Ball ganz klar mit der Hand berührt.» Der Ärger war noch nicht verflogen, da gelang Zuzwil nach einem Konter sogar noch das 3:1.

Zuvor konnten die Mannschaften in diesem offenen Schlagabtausch und bei tiefer Unterlage die Akzente besonders bei Standards setzen. Beide Tore fielen denn auch nach einem stehenden Ball. Das 1:0 nach einem Freistoss, der Ausgleich - wohl ein Eigentor - im Anschluss an einen Eckball.

Nach dem ersten Frust zeigte sich Esposito bereits wieder kämpferisch: «Klar ärgert mich die Niederlage. Wir haben aber auch heute bewiesen, dass wir uns vor keinem Gegner zu verstecken brauchen.»

Ebnat-Kappel zieht in der 4. Liga weiterhin souverän seine Kreise und feiert beim 7:2-Erfolg gegen Zuzwil 2 den sechsten Sieg in Serie. Weil es zur Pause aber erst 2:2 stand, brauchte es in der Kabine ein paar klare Worte von Trainer Andi Büsser. «Nach dem Seitenwechsel hat mir meine Mannschaft dann viel Freude bereitet. Der Sieg, auch in dieser Höhe, ist verdient.»

Die Obertoggenburger lagen schnell einmal mit 2:0 in Führung, kassierten aber innert wenigen Minuten den Ausgleich. Dem Druck der Einheimischen nach Wiederbeginn hatte der Tabellenachte dann nichts mehr entgegenzusetzen. Für Ebnat-Kappel waren dreimal Raffael Büsser, zweimal Lars Götte sowie Marius Schwabe und Jonas Diener erfolgreich.

In einem ausgeglichenen 2.-Liga-Spiel trennen sich am Samstag die Frauen aus Ebnat-Kappel und Ems mit 2:2. Beide Mannschaften gaben vom Start weg Vollgas. Bereits nach sechs Minuten gingen die Gäste durch Cris Raselli mit 1:0 in Führung. Eine Minute später gelang Selin Roth nach einem schönen Zuspiel von Amira Baumgartner der Ausgleich.

Als der Passgeberin nach 68 Minuten sogar die Ebnater Führung gelang, schien der dritte Saisonsieg der Obertoggenburgerinnen möglich. Fünf Minuten vor dem Abpfiff schoss Ems aber durch einen Freistoss von Bianca Flury den Ausgleich.