NIEDERBÜREN Grosses Interesse: Information zu Tempo-30-Zonen musste zweimal stattfinden Grosses Interesse der Einwohner für das Thema Verkehrssicherheit. Das zeigte sich auch an der öffentlichen Information. Das aus der Bevölkerung verlangte Verkehrsberuhigungskonzept gab Anlass zu vielen Fragen.



Bei der Zufahrt zur Schule fehlt ein Velostreifen. Bild: Sepp Bischof

Auch wenn die Kantonspolizei in Niederbüren keinen Unfallschwerpunkt ausmachen kann, setzt sich die Bevölkerung mit dem Thema Verkehrssicherheit intensiv auseinander. 167 Einwohner, elf Prozent der Bevölkerung, haben den Gemeinderat im Frühling des letzten Jahres mit einer Petition gebeten, ein Verkehrsberuhigungskonzept inklusive möglicher Massnahmen ausarbeiten zu lassen.

Die Vorstellung des Konzeptes stiess am Donnerstagabend auf so grosses Interesse, dass die Information an zwei aufeinanderfolgenden Anlässen erfolgen musste. Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet stellte gleich zu Beginn klar, dass das Konzept erst eine Diskussionsgrundlage darstelle.

Eine eventuelle Umsetzung sei nur in Etappen und nach jeweils erfolgter Beschlussfassung möglich. Es bestehe demzufolge kein Anlass zur Befürchtung, im ganzen Gemeindegebiet werde kurzfristig Tempo 30 eingeführt, sagte die Gemeindepräsidentin.

Viele Einwände gegen Tempo 30

Das Konzept will die Bedingungen des Langsamverkehrs verbessern, den Verkehr beruhigen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Planer und Behörden sind sich im Klaren darüber, dass dazu die Akzeptanz der Bevölkerung nötig ist.

Sie erläuterten das Konzept der Bevölkerung: Raumplaner Erwin Selva, Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet und Projektbegleiter Jens Dreyer (von links). Bild: Sepp Bischof

Den Puls der Bevölkerung spürten sie an der Informationsveranstaltung. Am meisten zu reden gaben die Tempo-30-Zonen. Das Konzept sieht sie für drei Quartiere vor. Die Befürworter meldeten sich kaum zu Wort. Dagegen wurden von verschiedener Seite Einwände gegen die Ausgestaltung der Zonen vorgebracht.

Bedenken wegen der Sicherheit der Fussgänger

Eine Reduktion des Tempos soll generell durch die Gewährung des Rechtsvortritts bei Einfallstrassen erreicht werden. Das verlangt den Unterbruch der gegenwärtig durchlaufenden Trottoirs bei den Einmündungen dieser Strassen. Damit werde die Sicherheit der Fussgänger verringert, wurde befürchtet.

Einmündung der Golfstrasse in die Staatsstrasse. Hier könnte eine von drei Tempo-30-Zonen beginnen Bild: Sepp Bischof

Die Planer aber zeigten sich überzeugt, dass dies nicht der Fall sei, weil langsamer gefahren werde. Ausserdem könnten die Autofahrer nicht mehr auf das Trottoir ausweichen. Auch sind Hindernisse auf der Fahrbahn – Schwellen, Pfähle, Parkfelder – manchen ein Dorn im Auge. «Bei den Tempo-30-Zonen gibt es einen Stadt-Land-Graben», stellte der Projektbegleiter fest, «in den Städten fordert man sie, auf dem Land stossen sie auf Widerstand.»

Temporeduktion durch optische Verengung geplant

Entlang der Durchgangsstrasse Oberbüren-Bischofszell möchte Niederbüren erreichen, dass der Abschnitt ins 18. Strassenbauprogramm des Kantons aufgenommen und ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet wird. Dort würde es unter anderem eine Verbesserung der Postautohaltestelle brauchen. Die Passagiere steigen auf der falschen Seite, zum Verkehr hin, aus.

Bei der Zufahrt zur Schule auf der Gossauerstrasse fehlt ein Velostreifen. Hier will man mit einer optischen Verengung eine Temporeduktion erreichen. Die Mittellinie soll entfernt und beidseits der Strasse ein farbiger Streifen aufgemalt werden.

Eine Massnahme aus dem Konzept ist bereits realisiert worden: Damit man die Kinder auf dem Wegstück vom Kindergarten zur Strasse sieht, ist eine dichte Hecke entfernt und durch einen Maschendrahtzaum ersetzt worden. Die Schulratspräsidentin Patricia Manser wies darauf hin, dass die Schule grossen Wert auf die Verkehrserziehung lege und dass dazu regelmässig Instruktoren von der Polizei beigezogen würden.

20 Tage für schriftliche Stellungnahmen

Das Konzept und die Massnahmen sind auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet. Die Bevölkerung hat nun während 20 Tagen Zeit, sich schriftlich zu äussern. Nachher wird der Gemeinderat das überarbeitete Konzept verabschieden.