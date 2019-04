Neutraler Verkehrsplaner soll die Situation in Bütschwil überprüfen

Die Vertreter des Keflam haben sich mit jenen der Gemeinden und des kantonalen Tiefbauamtes zu einer Aussprache bezüglich den flankierenden Massnahmen an der Ortsdurchfahrt in Bütschwil getroffen. In einem weiteren Schritt nimmt sich ein externer, neutraler Verkehrsplaner der Analyse der Situation an.