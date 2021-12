Neuorientierung Kirchberger Schulratspräsident Orlando Simeon tritt zurück Die Gemeinde Kirchberg muss das Schulratspräsidium neu besetzen. Amtsinhaber Orlando Simeon hat seinen Rücktritt per 31. Juli 2022 eingereicht. Wie die Gemeinde mitteilt, nimmt er anschliessend eine neue berufliche Herausforderung an.

Schulratspräsident Orlando Simeon präsentierte die Themen der Schulen auch online. Bild: PD

Orlando Simeon, Schulratspräsident der Schulen Kirchberg und Gemeinderat der politischen Gemeinde Kirchberg, hat eine Stelle an einer Weiterbildungsinstitution im Kanton St.Gallen angeboten erhalten. Diese hat er angenommen und deshalb per 31. Juli 2022 den Rücktritt von seinen Ämtern eingereicht. Dies schreibt die Gemeinde Kirchberg in einer Medienmitteilung.

Orlando Simeon wurde 2005 in den Schulrat gewählt, 2015 übernahm er das Präsidium. Auf Anfang 2017 wurde er in der Einheitsgemeinde zusätzlich in den Gemeinderat gewählt.

Neue berufliche Herausforderung vor der Pensionierung

Er begründet seinen Rücktritt mit seiner beruflichen Situation, welche er gut zehn Jahre vor seinem Pensionsalter nochmals neu gestalten möchte. Der Schulrat und der Gemeinderat der Gemeinde Kirchberg bedauern den Rücktritt von Orlando Simeon als Schulratspräsident und Gemeinderat sehr. Sie bedanken sich bei ihm bereits jetzt für die 16 Jahre, in denen er die Schule in vielen Bereichen massgeblich weiterentwickelt hat.

Dazu gehört die Schulraumplanung und die Realisierung der neuen Schulanlagen in Bazenheid, die Integration der verschiedenen Schulgemeinden in die Einheitsgemeinde, die Einführung des Lehrplanes Volksschule, der Aufbau der Digitalisierung in der Schule, die Einführung von ausserschulischen Betreuungsangeboten und viele weitere Themen in Schule- und Gemeinderat. Die vielen Jahre seien von grossem gegenseitigen Vertrauen und Wertschätzung geprägt, schreibt die Gemeinde Kirchberg weiter. (gem/sas)