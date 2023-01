Neuorientierung Bazenheid, Gähwil und Kirchberg vereinigen ihre katholischen Kirchgemeinden, Pius Bürge wird deren Geschäftsleiter Die Mitte Kanton St.Gallen muss die Leitung der Geschäftsstelle neu besetzen: Der Geschäftsführer Pius Bürge hat auf Mitte Jahr seinen Rücktritt eingereicht und wechselt zur neu entstehenden Kirchgemeinde Alttoggenburg.

Pius Bürge, bis 2023 Geschäftsführer Die Mitte Kanton St.Gallen, wird Geschäftsleiter der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg. Bild: PD

Pius Bürge aus Mosnang orientiert sich beruflich um. Der 38-jährige Geschäftsführer der Mitte Kanton St.Gallen hat seinen Rücktritt eingereicht. Er wird Geschäftsstellenleiter der sich im Entstehen befindenden Kirchgemeinde Alttoggenburg, wie Die Mitte in einer aktuellen Medienmeldung schreibt. Die Kirchgemeinde ist eine Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden von Bazenheid, Gähwil und Kirchberg und wird Anfang 2024 aus der Taufe gehoben.

Seit Januar 2018 organisiert Pius Bürge für Die Mitte Aktivitäten von Partei und Fraktion und führt die Geschäftsstelle. Er war massgeblich dafür verantwortlich, dass die organisatorischen Prozesse derart optimiert wurden, dass die Partei heute in jeder Beziehung solide dasteht. Besonderen Glanz verleiht seiner Amtszeit der Umstand, dass die Partei an den nationalen und kantonalen Wahlen erstmals seit Jahrzehnten deutlich an Wählerstimmen zulegen konnte.

Nun laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Gründung der neuen Kirchgemeinde Alttoggenburg auf Hochtouren. Pius Bürge nimmt seine dortige Tätigkeit Mitte Jahr auf. So ist gewährleistet, dass er für Die Mitte Kanton St.Gallen die Vorbereitungsarbeiten zu den nationalen Wahlen im Herbst weitgehend abschliessen kann. (pd/ser)