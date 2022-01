Neuorganisation Kirchberger Führungsstruktur: Drei Parteipräsidenten spannen zusammen und wollen ein Ressortsystem Wie sieht die künftige Organisation der Gemeinde Kirchberg aus? Es ist ein heiss diskutiertes Thema. Die Vorsteher der drei Ortsparteien Die Mitte, SP und SVP treten nun mit einem weiteren Lösungsvorschlag an die Öffentlichkeit.

Wie die neue Führungs- und Behördenstruktur der Gemeinde Kirchberg in Zukunft aussehen könnte, darüber wird zurzeit heftig diskutiert. Bild: Beat Lanzendorfer

Worum geht es? Im August 2019 erhielt der Kirchberger Gemeinderat von der Bevölkerung den Auftrag, eine Vorlage über die zukünftige Führungs- und Behördenstrukturen zu erarbeiten.

Aufgrund der Erkenntnisse zweier Workshops mit der Bevölkerung im März und September des vergangenen Jahres sowie Workshops des Gemeinde- und Schulrats wurden seitens der Gemeinde zwei Modelle vorgestellt. Das eine Modell sah wie bisher einen Schulrat vor, beim anderen soll eine Schulkommission eingesetzt werden.

Weiterer Lösungsvorschlag wird ins Spiel gebracht

So weit, so gut. Doch nun bringen die Präsidenten der drei Ortsparteien Die Mitte, SP und SVP eine neue Idee ein. Sie haben die beiden von der Gemeinde präsentierten Organisationsmodelle, welche der Stimmbevölkerung an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung im September dieses Jahres zur Abstimmung vorgelegt werden sollen, besprochen.

Die drei Parteien sehen den von der Bevölkerung erteilten Auftrag an die Gemeinde, eine Vorlage zur zukünftigen Führungs- und Behördenstruktur der Einheitsgemeinde auszuarbeiten, nur bedingt erfüllt. Erkenntnisse aus dem Mitwirkungsverfahren seien lediglich spärlich in die vorgeschlagenen Modelle eingeflossen. Die zukünftige Grösse und Komplexität der Gemeinde Kirchberg verlange nach einer stärkeren Anpassung der Organisationsform.

Die drei Parteipräsidenten Stefan Diener (SP), Linus Thalmann (SVP) und Simon Rutz (Die Mitte) haben deshalb eine auf einem Ressortsystem basierende Organisationsstruktur als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Diese soll von der Gemeinde und den Parteien in den nächsten Wochen als weitere Option in Betracht gezogen und bei Bedarf weiter ausgearbeitet werden.

Die künftige Kirchberger Führungs- und Behördenstruktur war am Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) Thema einer öffentlichen Infoveranstaltung. Dabei hatten die Parteipräsidenten die Möglichkeit, ihren Vorschlag zu präsentieren. Die Berichterstattung erfolgt in der Ausgabe vom Samstag. (bl/pd)