Neuorganisation der Schule Kirchberg: Ein Thema – mehrere Meinungen

Die für dieses Projekt relevanten Punkte – Anzahl Schulräte, Aufgaben des Schulrates – sind in der Gemeindeordnung geregelt. Eine Änderung derselben kann nur an einer Bürgerversammlung beschlossen werden. Deshalb wird eigens für dieses Projekt am 23. August eine ausserordentliche Bürgerversammlung stattfinden.

Dabei kommen zwei Anträge zur Abstimmung: 1. Reduktion des Schulrates von neun auf fünf Mitglieder. 2. Die Aufgaben des Schulrates sollen in der Gemeindeordnung gelöscht werden, in Zukunft seien sie in der Schulordnung geregelt. Weil die Beschlussfassung der neuen Schulordnung nicht an der Bürgerversammlung vollzogen werden kann, hat der Gemeinderat die neue Schulordnung auf Vorschlag des Schulrates schon am 30. April erlassen.

Die neue Schulordnung wird dem fakultativen Referendum unterstellt, wenn ihr an der Bürgerversammlung am 23. August zugestimmt wird. 256 Stimmen wären für ein Referendum erforderlich. Falls dieses zustande kommt, würde es am 20. Februar 2020 zu einer Abstimmung kommen. Bei diesem Szenario würde sich die Einführung der neuen Schulordnung um ein Jahr verschieben.

Sofern das Referendum nicht ergriffen wird, gilt die Schulordnung nach Ablauf von 40 Tagen als genehmigt. Dann käme es Ende 2019 zur Einführung der neu bestellten Geschäftsführung. Die Verkleinerung des Schulrates würde bei diesem Szenario per 1. Januar 2021 vollzogen. Mitte 2021 soll die Projektgruppe aus den Erkenntnissen des ersten Schuljahres die nötigen Schlüsse ziehen und wo nötig Verbesserungen umsetzen. (bl)