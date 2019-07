Neun Toggenburger Schwinger beim Eidgenössischen in Zug – auch Altmeister Nöldi Forrer ist dabei

Sie vertreten das Toggenburg in Zug: Daniel Bösch, 1988, Zuzwil, Schwingclub Wil, 104 Kränze, davon sechs in der laufenden Saison; Arnold «Nöldi» Forrer, 1978, Stein SG, Schwingclub Wattwil, 147 Kränze (Rekord), davon zwei in der laufenden Saison; Pascal Heierli, 1999, Ebnat-Kappel, Schwingclub Wattwil, drei Kränze, davon zwei in der laufenden Saison; Damian Ott, 2000, Dreien, Schwingclub Wil, vier Kränze, davon einer in der laufenden Saison; Marcel Räbsamen, 2000, Müselbach, Schwingclub Wil, drei Kränze, alle in der laufenden Saison; Michael Rhyner, 1985, Wilen bei Wil, Schwingclub Wil, 38 Kränze, davon zwei in der laufenden Saison; Lars Rotach, 2000, Ulisbach, Schwingclub Wattwil, zwei Kränze, alle in der laufenden Saison; Werner Schlegel, 2002, Hemberg, Schwingclub Wattwil, fünf Kränze, davon vier in der laufenden Saison; Beat Wickli, 1995, Ennetbühl, Schwingclub Wattwil, 15 Kränze, davon einer in der laufenden Saison. Zum Toggenburger Schwingerverband gehören die Schwingclubs Wattwil, Wil, Flawil und Uzwil. (bl)