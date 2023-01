Neujahr «Wir können nach wie vor viel bewirken»: Fünf Prominente aus den Regionen Wil und Toggenburg blicken ins Jahr 2023 Die Redaktionen von «Wiler Zeitung» und «Toggenburger Tagblatt» haben bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Politik gefragt: Was erwarten Sie vom Jahr 2023, was wünschen Sie sich, und haben Sie sich Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Für die Menschen in der Schweiz wünsche ich mir, dass sie mit Mut, Kraft und Zuversicht ins Jahr 2023 gehen. Wir durchleben unsichere Zeiten, mit Krisen, die sich überlagern. Es geht uns in der Schweiz vergleichsweise aber immer noch sehr gut. Und ich bin auch überzeugt: Wir können nach wie vor viel bewirken. Ich selbst werde im neuen Jahr die Verantwortung für die Bundesfinanzen übernehmen. Es ist mir bewusst, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die mir damit anvertraut wurde. Aber ich werde mich mit aller Kraft für eine solide und verlässliche Finanzpolitik einsetzen. Es braucht sie gerade in unsicheren Zeiten.

Damian Ott, Schwingerkönig. Bild: Lorenz Reifler

Ich freue mich auf das Jahr 2023. Im Hinblick auf die kommende Schwingsaison möchte ich an die Erfolge aus dem Jahr 2021 und 2022 anknüpfen. Sicherlich hatte ich vergangenen Sommer nicht den einfachsten Saisonverlauf mit den vielen Verletzungen. Darum möchte ich kommendes Jahr möglichst verletzungsfrei die Schwingfeste bestreiten. Ich bin auch überzeugt, dass ich mit einem guten Training dies auch erreichen kann. Aktuell stecke ich in den Vorbereitungen für die neue Saison und es läuft sehr gut bis jetzt.

Sonja Rüegg, Künstlerin und Kuratorin der Kunsthalle Wil. Bild: Benjamin Manser

Über Vorsätze konnte ich mir noch gar keine Gedanken machen. Das alte Jahr ist viel zu schnell umgegangen und Zack – jetzt ist das neue da. Aber jetzt ernsthaft: Das Programm der Kunsthalle Wil fürs neue Jahr steht, die nächste Ausstellung feiert bereits am 28. Januar Vernissage. Mein Ziel für das Jahr 2023 ist weiterhin, die Kunsthalle in der Region bekannter zu machen. Ich will die Wilerinnen und Wiler, Kunstinteressierte und besonders auch Schulklassen verstärkt dazu motivieren, unsere Ausstellungen zu besuchen.

Monika Winkler, Sportlerin und Trainerin von Voltige Lütisburg. Bild: Timon Kobelt

Mein tiefster Wunsch ist Gesundheit für meine Familie, mich selbst, unsere Athleten und Pferde. Sportlich wünsche ich mir für unseren Verein eine erfolgreiche Saison. Eine EM-Medaille im Teamwettkampf ist sowohl Wunsch wie auch das grosse Ziel 2023. Ich möchte mit Team und Pferden überzeugen und begeistern. Ich wünsche mir achtsame Menschen, die unterstützen, öfters Gelassenheit – und mehr Zeit für meine Familie und mich. Familie, Sport, Pferde, Beruf, Verein unter einen Hut zu bringen, das ist herausfordernd.

Markus Eugster, Künstler und Gründer des Kollektivs ohm41. Bild: PD

Ein Vorsatz ist grundsätzlich ein gezieltes, planmässiges Vorgehen. Das habe ich mir so nicht auf die To-do-Liste fürs nächste Jahr geschrieben. Ich hoffe jedoch, dass die geplanten Projekte, beispielsweise die Kunstprojekte mit ohm41, in beabsichtigter Form durchgeführt werden können. Schritt für Schritt ins neue Jahr steigen und die Sache «höfeli» angehen, ist vermutlich nicht die schlechteste Neujahrsidee.