Neuheit Hilfe für Gastronomen im Coronawinter: Ein Feuertisch ermöglicht Bewirtung auch unter 3G Mit einem Feuertisch für den Aussenbereich möchte Fritz Rutz Gastronomen die Möglichkeit bieten, alle Gäste unter Einhaltung der 3G-Regeln bedienen zu können. Auch Private können diese Tische benutzen, zeigte der Entwickler an der Präsentation beim Baumwipfelpfad in Mogelsberg.

Fritz Rutz, Entwickler des Feuertischs, Fredy Bleiker, Ricco Donatsch und Melanie Anon, alle vom Baumwipfelpfad Neckertal, geniessen ein Fondue vom Feuertisch (von links). Bild: Urs M. Hemm

Wie so oft entstehen die besten Ideen nicht im stillen Kämmerlein oder im Labor, sondern ganz einfach am Stammtisch im Ort. «Wir sassen in der ‹Traube› in Dietfurt und diskutierten, was mit all den Ungeimpften im Toggenburg im Winter passiert, wenn diese nicht mehr ins Restaurant hinein gehen können.» In der ‹Traube› haben sie Infrarotlampen, die von oben zwar warm geben würden, aber die Füsse werden kalt und die Kälte kriecht langsam die Beine hoch. «Also nahm ich einen runden Tisch, eine Stichsäge und machte mir Gedanken, was ich daraus machen könnte», sagt Fritz Rutz, Unternehmer aus Dietfurt.

Verschiedene Varianten wurden getestet

Die Idee an sich ist erdenklich einfach: Man nehme einen Tisch, schneide in der Mitte ein rundes Loch heraus und platziert eine Feuerquelle darunter. «Diesbezüglich haben wir verschiedene Varianten getestet: Je nachdem, was auf dem Feuertisch zubereitet werden soll, eignen sich verschieden Brennstoffe.» Das gehe vom Anfeuerholz, das nur eine Brenndauer von rund einer halben Stunde hat, bis hin zu Holzkohlenbriketts, die eine sehr grosse Heiz- und Wärmestrahlkraft haben und geeignet sind für grössere Tische und eine längere Verweildauer.

Von Anfeuerholz, über Finnenkerzen bis hin zu Holzkohlenbriketts kann der Feuertisch mit verschiedenen Brennstoffen befeuert werden. Bild: Urs M. Hemm

Dementsprechend sind auch den Speisen und Getränken, die auf einem solchen Feuertisch zubereitet werden können, keine Grenzen gesetzt. Das geht vom Grillieren von Würsten oder Fleisch bis hin zum Fondue, Raclette oder natürlich zur Zubereitung von Suppen, Tee, Glühwein oder Punsch.

«Die Idee ist, dass die Kunden ihr Wunschmenü im Restaurant holen und es dann draussen auf ihrem eigenen Grill zubereiten und konsumieren. So können die Gäste bewirtet und alle Regeln eingehalten werden», sagt Fritz Rutz.

Zahllose Möglichkeiten

«Dieser Tisch wurde entwickelt, weil schon im zweiten Coronawinter für viele Restaurants die Möglichkeit fehlt, Gäste auch im Freien bei kühler Witterung angenehm zu bewirten.» Dies solle ihnen die Möglichkeit dazu geben. Dennoch sieht Fritz Rutz auch weiteres Potenzial in seinem Feuertisch. «Es ist für Familien, aber auch für eine Runde von Freunden sicher eine schöne Abwechslung, zumal der Grill zahllose Möglichkeiten bietet, sodass man sich nicht für nur Fondue oder nur Fleisch entscheiden muss. Man kann auf dem Feuertisch zubereiten, worauf man Lust hat.»

Fritz Rutz bereitet auf dem «Tartarengrill» Fleisch zu. Bild: Urs M. Hemm

Melanie Anon, Geschäftsleiterin vom Baumwipfelpfad Neckertal und ihren Stellvertreter Ricco Donatsch hat das Konzept überzeugt. «Es passt sehr gut zum Baumwipfelpfad und bietet uns Möglichkeiten nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer», sagt Melanie Anon. «Ich sehe einen Grillkorb mit regionalen Spezialitäten bereits vor mir und bin davon überzeugt, dass es bei unseren Gästen gut ankommen würde.»

Fritz Rutz' Überzeugungsarbeit hat Früchte getragen, denn die Prototypen, die er zum Baumwipfelpfad gebracht hat, bleiben dort und sind gemäss Melanie Anon ab sofort buchbar. «Wir sind von den Feuertischen überzeugt. Diese werden unseren Besucherinnen und Besuchern sicher gefallen – auch ohne Corona-Einschränkungen.»