Neugestaltung des «Bären» bringt viele Vorteile mit sich Mit dem Einbau eines Frühstücksraumes sowie einer neuen Rezeption können der Hotel- und der Restaurantbetrieb im «Bären» in Bazenheid getrennt voneinander betrieben werden. Dies lohnt sich aus verschiedenen Gründen. Beat Lanzendorfer

Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation, präsentiert die neue Rezeption im Eingangsbereich des Frühstücksraumes im «Bären». (Bild: Beat Lanzendorfer)

Der neue Frühstücksraum mit Platz für 30 Personen und die darin integrierte Rezeption haben rund 70'000 Franken gekostet. «Wir bleiben dadurch unter dem budgetierten Betrag von 75'000 Franken, den die Bürger an der ordentlichen Korporationsversammlung im März dieses Jahres bewilligt haben», sagt Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation.

Möglich ist dies geworden, weil strikt auf die Kosten geachtet wurde und bei den Arbeiten in erster Linie das einheimische Gewerbe zum Zug kam. Dieses hat den Umbau laut Forster zu fairen Preisen realisiert.

Bei Vermietungen gibt es keine Einschränkungen mehr

Gemäss Forster bringt die Neugestaltung einige Vorteile: Der Restaurations- sowie der Hotelbetrieb können nun komplett getrennt voneinander geführt werden. «Nach der Schliessung des Restaurants im Juni 2016 sind wir dazu übergegangen, die Räumlichkeiten für Gastroevents und andere Anlässe zu vermieten.

Weil das Restaurant aber auch den Hotelgästen als Frühstücksraum zur Verfügung stand, waren wir bei den Vermietungen eingeschränkt. Dieser begrenzte Spielraum ist nun behoben.» Das Ziel, den «Bären» noch attraktiver zu gestalten, scheint gelungen.

Der neue Frühstücksraum im «Bären» wirkt einladend und bietet Platz für 30 Personen. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Vorher musste möglichen Interessenten häufig eine Absage erteilt werden, weil das Restaurant bis zur Eröffnung des Frühstücksbuffets am folgenden Morgen geräumt und gereinigt sein musste. «Wir hatten schon Anfragen, ob man die Räumlichkeiten für spezielle Events für mehrere Wochen oder einige Monate mieten könne. Einem solchen Konzept sind wir nicht abgeneigt und es wäre jetzt auch durchaus machbar.» Forster betont auch, dass die örtlichen Vereine den Raum für ihre Bedürfnisse nutzen könnten, Auswärtige seien aber ebenso willkommen.

Der Hotelbetrieb verfügt über zwölf Zimmer

Das Hotel verfügt über zwölf Zimmer plus eine Wohnung – insgesamt 25 Betten – und hat gemäss Forster einen Auslastungsgrad von über 80 Prozent. Auch deshalb, weil es häufig durch Angehörige des Militärs und von Familien genutzt wird. Weil der Betrieb schwarze Zahlen schreibt, sieht sich der Präsident der Dorfkorporation bei der Besetzung eines neuen Pächters für das Restaurant nicht unter Druck gesetzt. «Der 'Bären' ist als Hotel mit Restaurant erbaut worden. Daran wollen wir festhalten. Wir sind offen für Interessenten, streben aber nach wie vor eine nachhaltige und keine kurzfristige Lösung an.» Möglich wäre auch, dass ein allfälliger Pächter nur das Restaurant übernimmt.

Schwierige Jahre liegen hinter dem «Bären»

Die Geschichte des Bazenheider Gasthauses an der Bahnhofstrasse geht auf das Jahr 1878 zurück. Nachdem die Immobilie allerdings in die Jahre gekommen war, bewilligten die Stimmbürger an der Korporationsversammlung im Jahre 2010 den Neubau. Kostenpunkt: 3,6 Millionen Franken. Nach einem Jahr Bauzeit ist der «neue Bären» im Jahre 2012 wiedereröffnet worden.

Seither hat das Haus schwierige Jahre hinter sich. Zwei Pächter brachten nicht den gewünschten Erfolg. Im Jahre 2016 musste sogar der Konkurs über das Haus verhängt werden. Seither führt die Dorfkorporation Bazenheid als Besitzer der Immobilie das Hotel in eigener Regie.