Neues Theater In Lichtensteig verabschiedet sich das Gofechössi, die Junge Bühne Toggenburg steht aber mit akustischer Wucht bereit Mit neu gegründetem Verein, Standort und erweitertem Programmkonzept möchte das Team des Toggenburger Kinder- und Jugendtheaters in die Zukunft blicken. Dabei helfen soll auch modernste Technik, erklärt Vereinspräsident Stephan K. Haller.

Die Junge Bühne Toggenburg mietet sich im Erdgeschoss des Stadtufers in Lichtensteig ein. Bild: PD

Das neue Jahr bringt einen neuen Theaterverein: In Lichtensteig geht Junge Bühne Toggenburg an den Start. Entstanden ist der Verein aus dem Kinder- und Jugendtheater Gofechössi, das neun Jahre Bestand hatte. «Wir haben lange diskutiert, den Namen aufzugeben», sagt Stephan K. Haller, ehemaliger Leiter des Gofechössis und Präsident des neuen Vereins. «Aber wir sind überzeugt, dass wir nun einen grossen Schritt gehen und etwas ganz Neues wagen wollen.»

Stephan K. Haller, Präsident des Vereins Junge Bühne Toggenburg. Bild: Sascha Erni

Im März hatte das Gofechössi seine Trennung vom Chössi-Theater bekanntgegeben. Vergangene Woche stellte der Nachfolgeverein nun seinen neuen Standort mit einem Apéro der Öffentlichkeit vor. Die Junge Bühne quartiert sich im Erdgeschoss des Stadtufers in Lichtensteig ein. Ursprünglich war vorgesehen, dass sich das Theater im zweiten Obergeschoss der umgenutzten Fabrik einmietet. Zur Freude des Vereins stand dann nach dem Auszug eines anderen Mieters doch das Parterre zur Verfügung.

Bessere Lage, dafür längerer Umbau

Die Genossenschaft Stadtufer hat das ehemalige Fabrikgelände an der Thur übernommen. Bild: Sascha Erni

Die Junge Bühne wollte im Januar den Betrieb aufnehmen. «Das Programm steht», betont Stephan Haller. Mit der kurzfristigen Zusage für die Erdgeschosslage seien jedoch Anpassungen an den baulichen Massnahmen nötig geworden. «Wir haben deshalb entschieden, dass wir etwas mehr Luft benötigen und erst im März loslegen.»

Bis dann will sich Junge Bühne Toggenburg auf den Umbau und die nötigen Installationen konzentrieren. Die grosszügige Verlängerung scheint gut investiert. Denn blickt man ins aktuelle Konzept des Vereins, dann stehen im Stadtufer umfangreiche Arbeiten an.

Neue Bühne mit neuestem Sound

Neben Entrée und Proberaum mit kombiniertem Lager ist der Theaterraum das Herzstück des Veranstaltungsorts. Bis zu 150 Besucherinnen und Besucher sollen darin Platz finden, die Bühne ist mit sechseinhalb Metern tief genug, dass kleine bis mittelgrosse Produktionen aufgeführt werden können.

Der Vorgängerverein habe bereits einiges an technischem Material besessen, was nun genutzt wird, erklärt Stephan Haller. Weitere Technik konnte die Junge Bühne von anderen Theatern übernehmen. Aber besonders stolz ist der Verein auf die brandneue Soundanlage: Als eine der ersten Bühnen in der Schweiz wird im Stadtufer mit einem Dolby-Atmos-System gearbeitet, das auch die Technologie «Atmos-Music» unterstützt.

Punktgenaue Klänge mit beträchtlichem Aufwand

Atmos-Systeme finden sich fast nur in Kinosälen. Anders als übliche Surround-Anlagen erlaubt es Atmos, Schallquellen wie einzelne Instrumente oder Stimmen punktgenau im Raum zu platzieren – auch in der Höhe. Der technische Aufwand dafür ist gross, der Verein kann aber auf die Unterstützung von Claudio Cueni zählen. Der Tontechniker ist auf Atmos spezialisiert und hat sein Studio vor einigen Monaten aus den USA ins Stadtufer gezügelt. «Es hat sofort zwischen uns gefunkt», sagt Stephan Haller.

Tontechniker und Produzent Claudio Cueni in seinem Studio im Lichtensteiger Stadtufer. Bild: Sascha Erni

Favoriten erhalten, Neues probieren

Beliebte Gofechössi-Formate wie «Schtärnäfunklä», «Gofestond» und «Theaterimpuls» werden weitergeführt, ebenso die bestehende Zusammenarbeit mit Schulklassen und überregionalen Projekten. Das Soundsystem mache nun aber auch Hörspiele und in einem späteren Schritt Livekonzerte möglich, so Stephan Haller. «Es gibt uns die Möglichkeit, für uns neue akustische Formate in einer einzigartigen Form zu präsentieren.»

Unter Gofechössi sei der Verein ganz klar im Bereich Kinder und Jugend positioniert gewesen. «Jetzt müssen wir uns diversifizieren», sagt Haller. Kinder- und Jugendtheater sollen feste Anker bleiben, aber das Akustische, das Hören mehr Raum einnehmen. Entsprechend sieht das Konzept auch die Vermietung des Saals für Events der anderen Stadtufer-Mieter, Vereine, Bands und Organisationen vor.

Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor

Mit der Genossenschaft Stadtufer konnte der Verein einen Mietvertrag über zehn Jahre abschliessen. Der bauliche und technische Aufwand sei sonst nicht zu rechtfertigen gewesen, wie Stephan Haller erklärt. «Nachhaltigkeit ist uns und dem Stadtufer wichtig.» Aus ähnlichen Überlegungen hat sich die Junge Bühne dafür entschieden, kein Publikumsverein zu sein. Ein zusätzlicher Förderverein soll zu einem späteren Zeitpunkt gegründet werden.

Für Investitionen wird gemäss Konzept rund eine Viertelmillion Franken benötigt, die laufenden Kosten des Betriebs sind mit jährlich 150’000 Franken veranschlagt. Finanziert werden soll das Theater vorwiegend durch Fördergelder, Sponsoring und verkaufte Eintrittskarten. Ein grosser Teil der Finanzierung sei gesichert, weitere Geldmittel für den Umbau würden gesucht, so Haller: «Auch wenn wir noch nicht alles finanziert haben, finden wir – jetzt wagen wir es.»