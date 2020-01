Neues Jodelmusical «Uf immer und ewig»: «Es wird viel gejodelt und getanzt»

Das erste Jodelmusical «Stilli Zärtlichkeite» zog in den Wintern 2016/17 und 2017/18 über 26 000 Personen in die Säle. Es wurde rund 30-mal an einem Dutzend Spielorten in der ganzen deutschsprachigen Schweiz aufgeführt. Wie beim ersten Musical wird zur Erhöhung der Dramatik auch bei «Uf immer und ewig» ein örtlicher Jodelklub beigezogen. 27 Vorstellungen von Januar bis Mai 2020 sind programmiert. Die Premiere findet wie schon im Jahr 2016 wieder in Wattwil statt.

Spieldaten

Spieldaten im «Thurpark» in Wattwil, jeweils unter Mitwirkung des Jodelklubs Wattwil: Freitag, 10. Januar, 20 Uhr; Samstag, 11. Januar, 13.30 Uhr sowie am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr. Weitere Tourdaten und Tickets: www.jodelmusical.ch.