Neues Clubhaus, neuer Kunstrasen, neue Anzeigetafel – der Untersand in Ebnat-Kappel verändert sich Die Sportanlage des Fussballclubs hat in den letzten Monaten ein fast komplett neues Gesicht erhalten.

Das neue Clubhaus soll bis Ende Mai / Anfang Juni fertig gebaut sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Es könnte alles so schön sein – ohne das Coronavirus. Immerhin herrscht auf dem Fussballplatz Untersand in Ebnat-Kappel emsiges Treiben, auch wenn kein Fussball gespielt wird.

Bereits auf dem Kunstrasen trainiert

Bereits im vergangenen Sommer erfolgte der Spatenstich zum neuen Kunstrasen, der im zurückliegenden Winter sogar seine Feuertaufe erlebte. Bis zum Trainingsverbot konnten die erste Mannschaft und die Frauen darauf trainieren.

Auf dem neuen Kunstrasen haben die erste Mannschaft und die Frauen schon trainiert – dann kam das Trainingsverbot. Bild: Beat Lanzendorfer

Im letzten November fuhr dann der Bagger für den Bau des neuen Clubhauses auf. Mittlerweile sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass Präsident Christoph Schwabe davon ausgeht, dass das neue Bijou bis Ende Mai/Anfang Juni vollendet ist. «Es ist gewaltig, was in den letzten Monaten gegangen ist. Die Normalität kommt nicht von einem Tag auf den anderen zurück, wenn die Krise aber einmal überwunden ist, werden wir bereit sein.»

Unter das Ressort Bau gehört auch die dritte Veränderung: Kürzlich konnte eine Anzeigetafel installiert werden. Der FC Ebnat-Kappel wäre für den Spielbetrieb somit effektiv bereit.

Noch ist die neue Anzeigetafel hinter einem Gerüst verhüllt. Bild: Beat Lanzendorfer

Personell hat sich hingegen etwas getan. Jan Greub, Trainer der Frauen, hat schon vor mehreren Wochen den Wunsch geäussert, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Berufliche Gründe und die unbefriedigenden Resultate haben ihn zu diesem Schritt veranlasst.

«Ich durfte dreieinhalb schöne Jahre erleben, nun denke ich, es ist besser, wenn neuer Schwung in den Betrieb kommt. Für Jan Greub haben die beiden Ebnater Urgesteine Emil Aerne und Sead Karalic übernommen. Allerdings sind auch sie zurzeit zum Nichtstun verdammt.

Christoph Schwabe, Präsident FC Ebnat-Kappel. Bild: PD

Etwas Sorgen bereitet dem Präsidenten hingegen das Grümpeli, das zu den grössten der Ostschweiz zählt. «Wir führen unser Fest immer am ersten Wochenende im Juli durch. Zurzeit ziehen wir die Planungen voll durch und verständigen uns via Skype. Natürlich hoffen wir alle, dass sich alles noch zum Guten wendet und in Ebnat-Kappel auch in diesem Jahr ein Grümpeli stattfindet», meint er abschliessend.