Neuerscheinung Kleinkinder für Umweltschutz sensibilisieren: Nixen und Wasserkobolde retten Necker und Thur in Cora Walser Ameruns neuem Buch Mit «Nixen und Neckerpeens» hat die Neckertaler Buchautorin Cora Walser Amerun ihr zweites Buch zum Thema Umwelterziehung für Kinder geschrieben.

Cora Walser Amerun illustriert ihre Bücher auch selbst. Bild: Urs M. Hemm

«Eigentlich habe ich viele Märchen im Kopf», sagt Cora Walser Amerun. Nur habe sie nie die Zeit gehabt, diese auch niederzuschreiben. «Aber jetzt, wo mein Sohn erwachsen ist, kann ich endlich solche Projekte umsetzen, die schon lange geplant waren», sagt die Neckertaler Kinderbuchautorin. Damit gemeint ist unter anderem das Schreiben von Märchen aus der Reihe «Geschichten für die neue Erde», woraus kürzlich nach «Rora im Land der Drachen» der zweite Band «Nixen und Neckerpeens – ein Märchen aus dem Neckertal» erschienen ist.

In diesem Buch sorgen sich die Nixen Rosalka und Trixli, ihr Vater der Wasserkönig, die Neckerpeens, das sind grüne Wasserkobolde, sowie die gute Hexe Sala um die Sauberkeit des Necker und der Thur. Sie sind bestürzt, wie die Menschen immer häufiger ihren Abfall überall liegenlassen, den Fluss verschmutzen und sich nicht um die Natur kümmern. In einer gemeinsamen Aktion lehren die Flussbewohnenden schliesslich die Menschen, wieder mehr Sorge zur Natur zu tragen und ihre Umwelt, in und von der sie leben, wieder besser zu achten.

Umwelterziehung für die Kleinen und Grossen

Die Geschichten, die sie nun schreiben möchte – geplant sind zwei pro Jahr – habe sie schon oft ihrem Sohn oder auch den Kindern ihrer Waldspielgruppe Wurzelzwerge erzählt. Cora Walser Amerun sagt:

«In der Umgebung des Waldes ist es natürlich speziell spannend, weil ich dort Äste oder Wurzeln als Spielfiguren gebrauchen kann. Immer habe ich mein Puppentheater ja auch nicht dabei.»

Wenn sie die Märchen vorspiele und die Nixen und Wasserkobolde bildlich darstelle, sei es für die Kinder umso einprägsamer.

Zudem können sie ihnen im Wald die Zusammenhänge in der Natur, wie beispielsweise Bäume untereinander kommunizieren, viel einfacher erklären. «Die Kinder begreifen so das System der Kommunikation sofort, ein System, nach dem auch wir wieder vermehrt leben sollten», sagt die Autorin. Sie hoffe denn auch, dass die Erwachsenen, die ihre Geschichten den Kindern vorlesen, auch über ihr eigenes Verhalten nachdenken und wieder vermehrt eine Vorbildfunktion übernehmen.

Ob denn die Themen Umweltschutz und Umweltbildung für Kleinkinder nicht zu herausfordernd seien? «Nein, ganz im Gegenteil. Je früher man solche Themen anspricht, umso besser. Meist verstehen Kinder die gegenseitigen Abhängigkeiten und die Notwendigkeit, auf die Umwelt zu achten, besser als Erwachsene», ist Walser Amerun überzeugt.

Neben der Natur und der Umwelt im Allgemeinen möchte Cora Walser Amerun auch über bedrohte oder benachteiligte Völker, wie beispielsweise die Jenische, schreiben. «Es ist ein wunderbares Volk, das schon lange hier in der Schweiz lebt, aber nach wie vor nicht die gleichen Rechte wie wir Schweizer hat. Auch über solche Missstände in der Welt möchte ich aufklären», sagt sie.

Kein Risiko beim Verlag

Die 55-Jährige schreibt ihre Märchen nicht nur, sie illustriert sie in ihren Bücher auch selber. Als gelernte Photolithografin male sie schon lange. Cora Walser Amerun sagt:

«Die Menschen um mich herum haben mich immer wieder ermutigt, selber zu illustrieren, da meine Bilder sehr warmherzig seien.»

Was den Verlag ihrer Bücher angehe, habe sie den bequemen Weg gewählt. «Die Bücher im Eigenverlag zu produzieren, wäre mir zu aufwendig. Daher lasse ich sie, auch wenn ich kein grosser Fan der Marke bin, bei Amazon drucken», erläutert Cora Walser Amerun. Sie könne ganz einfach ein PDF der Seiten schicken und ein paar Tage später bekomme sie bereits zwei Ansichtsexemplare zugeschickt.

Zudem müsse sie nicht auf Mindestmengen achten. «Ich kann genauso viele Exemplare bestellen, wie ich gerade brauche. Und das, ohne in Vorkasse zu gehen und das Risiko tragen zu müssen.»

Die Vorstellung des Buches war in Cora Walser Ameruns Puppentheater während des Martinimarkts in Mogelsberg. «In den kommenden Wochen werde ich an verschiedenen Weihnachtsmärkten in der Region mit meinem Erzähl-Koffertheater sein und von den Abenteuern von Rosalka, Trixi und ihren Freunden erzählen.»