Neueröffnung Der Volg in Kirchberg kehrt in einem neuen Kleid an seinen einstigen Standort zurück Nachdem der Dorfladen in Kirchberg während über zwei Jahre in einem Provisorium untergebracht war, werden die Kundinnen und Kunden ab dem 5. November im Ladenlokal in der neuen Zentrumsüberbauung bedient.

Das Kirchberger Volg-Team mit Ladenleiterin Sonja Siegenthaler (Mitte). Bild: Beat Lanzendorfer

Seit Sommer 2020 war der Volg in Kirchberg in einem Provisorium im ehemaligen Postgebäude untergebracht. Nun kehrt der Dorfladen an seinen einstigen Standort in unmittelbarer Nähe des Gemeindehauses zurück. Er ist Bestandteil der neuen Kirchberger Zentrumsüberbauung und heisst die Kundschaft am Samstag erstmals in den neuen Räumlichkeiten willkommen.

Mit dem Bezug im neu erstellten Gebäude schreibt der Dorfladen weiter an seiner Geschichte, die 1911 mit der Gründung der Konsumgenossenschaft begann. Dies bildete die Basis für den heutigen Volg. In den Jahren 1941 bis 2003 erfolgten verschiedene Standortwechsel und Umbauten innerhalb von Kirchberg.

Öffnungszeiten am frühen Morgen angepasst

Mit dem Projekt der neuen Dorfüberbauung in Kirchberg ergab sich die Möglichkeit, einen attraktiven Standort zu beziehen in direkter Nachbarschaft zu anderen lokalen Gewerbebetrieben. Der neue Volg verfügt über 280 Quadratmeter Ladenfläche und bietet alles Notwendige in den Bereichen Frische, Food und Non-Food. Das Team besteht aus acht Mitarbeitenden und einer Lernenden. Durch die grössere Verkaufsfläche kann das gesamte Sortiment optimal präsentiert werden.

Mit dem Start in der neuen Lokalität werden auch die Öffnungszeiten angepasst. Der Volg öffnet neu morgens bereits um 6 Uhr. So erhalten die berufstätigen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, einen kurzen Einkaufsstopp auf dem Weg zur Arbeit einzulegen. Neben der Anpassung der Öffnungszeiten bietet der Volg auch weiterhin Dienstleistungen wie Heimlieferservice oder Pick-up an. Im Weiteren befindet sich eine Postagentur in der Filiale.

Regionale Verankerung mit der Landi Thur AG

Der neue Volg in Kirchberg wird von der Landi Thur AG betrieben. Sie wurde 2004 gegründet und befindet sich in mehrheitlichem Besitz der Laveba Genossenschaft. Seit 2021 betreibt die Landi Thur AG den Volg Laden in Kirchberg. Sie ist in der Region keine unbekannte Organisation. Unter der Leitung von Ueli Kellenberger führt sie fünf Landi-Filialen in der Region sowie den Laveba-Tankstellenshop in Bazenheid.

Über 70 Mitarbeitende kümmern sich um die Anliegen der Kundinnen und Kunden. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 23,6 Millionen Franken. Mit dieser Grösse stellt sie eine grössere Landi-Organisation in der Region dar und bietet neben lokalen Produkten vielen Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz. Mit Leistungen für Haus, Hof und Gewerbe deckt das Unternehmen auch die Bedürfnisse von Landwirten, Unternehmen, Organisationen und Privaten ab.